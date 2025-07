Bitcoin erreicht neue Höchststände: Bitwise-CEO prognostiziert 200.000 USD bis Jahresende

Der Kryptomarkt zeigt sich in den vergangenen 24 Stunden insgesamt stabil und konsolidiert auf hohem Niveau. Trotz verhaltener Kursbewegungen bleibt die Stimmung im Markt konstruktiv. Besonders Bitcoin präsentiert sich weiterhin in einer starken Verfassung: In der zurückliegenden Woche verzeichnete die größte Kryptowährung ein Plus von rund 9 Prozent und notiert derzeit bei etwa 117.500 US-Dollar - damit nur knapp unter dem zuletzt erreichten Allzeithoch. Inmitten dieser Entwicklung äußert sich nun der CEO von Bitwise mit einer markanten Prognose: Er sieht Bitcoin im Jahr 2025 bei 200.000 US-Dollar.

Institutionelle Nachfrage schafft strukturelles Ungleichgewicht

Die Aussage des Bitwise-CEOs bringt ein zentrales Phänomen auf den Punkt, das er ursächlich für seine bullische Prognose heranzieht: Die derzeitige Nachfrage nach Bitcoin übertrifft das tägliche Angebot bei Weitem. Allein an einem Tag kauften börsengehandelte Fonds 10.000 BTC - dem gegenüber stehen nur rund 450 neu geminte Coins pro Tag. Hier ergibt sich eine massive Diskrepanz, mit bullischen Implikationen.

Diese Kluft zwischen Angebot und Nachfrage wirkt damit bullisch für den Kurs. Die immense institutionelle Nachfrage, vor allem durch Spot-ETFs, zeigt sich als dominanter Kurstreiber. Neue BTC fließen langsamer in den Markt, während die Nachfrage aus dem traditionellen Finanzsektor stetig zunimmt. Hinzu kommt eine politische Komponente: In den USA steigt die regulatorische Akzeptanz, was zusätzlich Kapital in den Markt spült. Die Kombination aus strukturellem Angebotsmangel und wachsender institutioneller Nachfrage schafft eine bullische Ausgangslage, die die 200.000-Dollar-Prognose im aktuellen Superzyklus realistisch erscheinen lässt.

Bitcoin Hyper Presale: Erweiterte Funktionalität für Bitcoin

Die Bitcoin-Blockchain bleibt zentral für den Kryptomarkt, BTC ist im Jahr 2025 immer noch das Basis-Investment mit einer hohen Marktdominanz von mehr als 60 Prozent. Doch in puncto Funktionalität ist sie mittlerweile limitiert. Weder Smart Contracts noch moderne DeFi-Anwendungen lassen sich ohne Umwege direkt auf Bitcoin realisieren. Während Ethereum und Solana längst vielseitige Ökosysteme ermöglichen, verharrt Bitcoin technologisch im Kern auf seinem ursprünglichen Design. Genau an dieser Stelle setzt ein neues Projekt an, das nicht gegen, sondern mit Bitcoin eine erweiterte Funktionalität schaffen will: Bitcoin Hyper.

Im Fokus steht der Aufbau einer Layer-2-Struktur, die auf der Solana Virtual Machine aufbaut. Diese Wahl ist kein Zufall: Solana bietet extrem schnelle Transaktionsverarbeitung und minimale Gebühren - Eigenschaften, die rund um Bitcoin bislang fehlen. Über eine eigens entwickelte Bridge wird der Transfer nativer BTC in dieses neue Umfeld möglich gemacht. Im Zielsystem werden die Coins als synthetische Tokens dargestellt, die innerhalb des Hyper-Ökosystems eingesetzt werden können - sei es für dezentrale Finanzprodukte, Liquiditätspools oder das Bereitstellen von Sicherheiten in Kreditprotokollen. Das Projekt befindet sich aktuell in der frühen Phase des Presales. Dennoch hat das Team sogar schon bereits das Testnet gestartet. Erste Staking-Erträge erreichen über 350 Prozent annualisiert.

