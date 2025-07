Stablecoin-Markt boomt: Unternehmen profitieren von neuen Zahlungsmethoden

Stablecoins entwickeln sich zu einem der großen Megatrends der Kryptoindustrie. Sie bieten zahlreiche Vorteile, weshalb ihre Adoption schnell zunimmt. Neben höheren Unternehmensgewinnen gibt es weitere wichtige Gründe für das wachsende Interesse an digitalen Währungen, die an traditionelle Fiatwährungen gekoppelt sind.

Stripe verzeichnet starken Zuwachs bei Stablecoin-Zahlungen

Im Mai dieses Jahres hat der internationale Zahlungsdienstleister Stripe auch Stablecoins in seine digitale Infrastruktur integriert, nachdem dies bereits im Frühjahr 2024 angekündigt wurde. Unterstützt werden bisher die Blockchains Ethereum, Solana, Polygon, Base, Avalanche C-Chain, Arbitrum, Optimism und Stellar, wobei Stripe Express über Polygon und Base abgewickelt wird.

Förderlich in dieser Hinsicht haben sich auch die Gesetzesvorhaben der USA ausgewirkt, wie die SAB 121, wodurch die Coins der Kunden von den Unternehmen nicht mehr als eigene Verbindlichkeit bilanzierbar sind. Ebenso waren es der GENIUS und der STABLE Act, welche für Compliance-Regeln sorgten. Seit der Implementierung der Stablecoins konnten deren Volumen auf Stripe monatlich bereits um 30 % zunehmen, was ungefähr dem allgemeinen Wachstum der Stripe-Zahlungen seit dem Jahr 2024 von 38 % sowie dem jährlichen Stablecoin-Wachstum von 28 % entspricht.

Stablecoins erschließen neue Kundensegmente weltweit

Laut den Angaben von Stripe sei bei den Stablecoin-Nutzern sogar die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch, dass es sich bei ihnen um Neukunden handelt. Somit sind es anscheinend Personen auf der ganzen Welt, welche ein Interesse an den Produkten hatten, diese ansonsten aber bisher noch nicht erwerben konnten. Einige der Neukunden von Stripe gehören zu den 1,4 Mrd. Menschen, welche bisher noch kein Bankkonto oder eine Kreditkarte haben.

Ebenso bieten Stablecoins für ausgeschlossene Gruppen zahlreiche Vorteile, wobei sie vor allem in Lateinamerika, Asien und Afrika eine schnelle Adoption verzeichnen. Ein Grund ist häufig, dass die lokalen Währungen von einigen Anbietern nicht akzeptiert werden. Bei den Nutzern handelt es sich teilweise um Menschen aus Ländern mit einer hohen Inflation, welche lieber in den US-Dollar als sicheren Hafen flüchten. Zudem gibt es Kapitalverkehrskontrollen, gesperrte Bankenzugänge oder schlechte Bankensysteme.

Best Wallet Presale: Innovative Lösung für Krypto-Zahlungen

Mit der steigenden Anzahl von Kryptoinvestoren und -nutzern wächst auch der Bedarf an Zahlungsmöglichkeiten mit diesen. Eine Alternative entwickelt die fortschrittliche Best Wallet, welche eine eigene Bankkarte offerieren wird, mit der sich die Kryptowährungen ganz einfach für reguläre Fiat-Transaktionen nutzen lassen. All dies wird mit einer Sicherheit auf institutionellem Niveau geboten, wofür diese eine Reihe professioneller Schutzverfahren nutzt.

Aber auch sonst überzeugt die ambitionierte und kürzlich von WalletConnect ausgezeichnete Best Wallet durch ihren überwältigenden Funktionsumfang. Unter anderem sind dies eine dezentrale Kryptobörse, Fiattauschmöglichkeiten, Staking, dApps, Presales, Profi-Tradingtools, Sparpläne und vieles mehr. Die Best Wallet befindet sich noch im Vorverkauf, der 13,83 Mio. USD eingenommen hat. Interessierte können die für niedrigere Gebühren, höhere Zinsen, Governance und mehr nötigen BEST-Coins für die nächsten 2 Stunden noch für 0,025315 USD kaufen.

Direkt zur Best Wallet Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.