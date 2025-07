Ethereum startet in neue Ära: Institutionelle Investoren entdecken ETH

Die Stimmung im Kryptomarkt bleibt hochgradig bullish. Bitcoin hat sich nahe am Allzeithoch bei rund 118.000 Dollar stabilisiert und könnte bereits kommende Woche neue Höchststände erreichen. Auch Ethereum hat kurzfristig wieder die Marke von 3.000 Dollar überschritten, was auch einen psychologisch wichtigen Bereich darstellt. Während einige Marktteilnehmer noch daran zweifeln, ob die ETH-Rallye dieses Mal nachhaltiger ist als in der Vergangenheit, zeigt ein Blick auf das Verhalten der Wall Street, dass das erst der Anfang sein und Ethereum das nächste Kapitel starten könnte.

Kapitalzuflüsse in Ethereum ETFs erreichen neue Höchststände

Lange galt die Einführung der Spot Ethereum ETFs als Enttäuschung. Während die Bitcoin-ETFs direkt nach der Zulassung milliardenschwere Kapitalzuflüsse verzeichneten, blieb der große Ansturm bei Ethereum zunächst aus. Viele Analysten gingen davon aus, dass institutionelle Investoren Ethereum eher als "Risiko-Asset zweiter Klasse" behandeln und lieber ausschließlich auf Bitcoin setzen würden.

Doch dieses Bild beginnt sich gerade zu ändern. Wie der renommierte Bloomberg-Analyst Eric Balchunas berichtet, hat sich insbesondere der von BlackRock aufgelegte Spot Ethereum ETF ($ETHA) in der letzten Woche extrem stark entwickelt. Er konnte 675 Millionen Dollar Kapitalzufluss verzeichnen und liegt damit auf Platz 6 aller ETFs weltweit, bezogen auf die wöchentliche Entwicklung. Der Bitcoin ETF von BlackRock ($IBIT) erzielte zwar noch höhere Zuflüsse von über 1,7 Milliarden Dollar, doch der jüngste Ethereum-Hype zeigt, dass ETH nun auf Augenhöhe mit den ganz großen Assets spielt.

Experten sehen massives Potenzial für Ethereum

Dass Ethereum jetzt langsam im Fokus institutioneller Investoren landet, kommt nicht überraschend. Balchunas hatte schon vor Monaten darauf hingewiesen, dass Fondsmanager oft 12 Monate benötigen, um neue Assets vollständig durch ihre internen Prüfprozesse zu bringen. Genau diese Zeit ist nun vergangen und ETH profitiert sichtbar davon. Analysten sehen aber noch deutlich mehr Potenzial für Bitcoin und Ethereum.

Ethereum steht heute fundamental deutlich stärker da als im Jahr 2021, obwohl der Kurs niedriger ist als damals. Die Skalierbarkeit wurde durch Updates und Layer-2-Lösungen erheblich verbessert, große Unternehmen bauen eigene Chains auf Ethereum-Basis, und durch den boomenden Stablecoin-Markt ergeben sich neue Anwendungsfelder. Viele Analysten sehen ein realistisches Ziel von 10.000 Dollar und halten Ethereum auf dem aktuellen Niveau für massiv unterbewertet.

