ARNSBERG (dpa-AFX) - Nach der geplatzten Richterwahl des Bundestags hat Kanzler Friedrich Merz die Stabilität seiner schwarz-roten Koalition hervorgehoben. "Wir arbeiten sogar mit den Sozialdemokraten in dieser Koalition richtig gut zusammen. Und das zeigt auch, dass die politische Mitte in unserem Land in der Lage ist zusammenzuarbeiten, zusammen zu regieren und dafür zu sorgen, dass unsere Demokratie in der Mitte stabil bleibt", sagte der CDU-Vorsitzende beim Besuch des Schützenfests in seinem Heimatort Arnsberg-Niedereimer.

Er hatte zuvor in einem Grußwort gesagt, dass er 2027 gerne weiter in der Funktion des Kanzlers das achtzigjährige Jubiläum des Vereins feiern wolle. Unter den Gästen des Frühschoppens wurden jedoch frotzelnd Zweifel angemeldet. Daraufhin stellte Merz klar, dass die Zusammenarbeit gut sei.

Das dreitägige Schützenfest der St.-Stephanus-Schützenbruderschaft Niedereimer hatte am Samstag begonnen. Merz besuchte dort ein Konzert zu Ehren des Schützenkönigspaars.

Er stammt aus dem Sauerland und hatte im Wahlkampf als Unionskanzlerkandidat klargestellt, er werde seinen Hauptwohnsitz in Arnsberg auch beibehalten, falls er Kanzler werde. Seinen Wahlkreis im Hochsauerland hatte der 69-Jährige bei der Bundestagswahl mit Abstand gewonnen. Seine Ehefrau Charlotte ist in der Sauerlandstadt als Richterin tätig./wa/DP/zb