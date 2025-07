Krypto News: +23 % - XRP geht durch die Decke, nächstes Allzeithoch voraus?

Die Zeichen im Kryptomarkt stehen derzeit auf bullisch und Arthur Hayes prognostiziert sogar eine Monster-Altcoin-Season. Bitcoin gelang es mit einem Kurs von 118.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch aufzustellen und auch Ethereum gelang es, zumindest kurzfristig, die 3.000 US-Dollar Marke zu durchbrechen.

Der Kursanstieg von XRP von knapp 23 Prozent auf Wochensicht fällt allerdings ganz besonders ins Auge. Aktuell notiert der Coin bei 2,83 US-Dollar. Damit hat XRP sein altes Allzeithoch aus dem Januar 2018 in Höhe von 3,84 US-Dollar fest im Blick. Nicht ganz unschuldig an der aktuellen Kursexplosion sind die asiatischen Märkte, insbesondere Südkorea, denn gerade dort akkumulieren Investoren XRP. Auch die Wale schlagen wieder zu. Wallets, die über 1 Million XRP halten, haben ein 7-Wochen-Hoch erreicht. In der Regel gehört diese Art von Investoren nicht zu denen, die ihre Bestände schnell wieder verkaufen. Das verringert die Volatilität des Coins. Diese Akkumulationen gehen zudem häufig großen Rallyes voraus.

XRP: Upbit schlägt Binance

Für das XRP-Trading in Südkorea ist allerdings nicht der größte Krypto-Handelsplatz Binance die Börse der Wahl. Die Krypto-Börse Upbit überflügelt Binance in diesem Markt.

Upbit verzeichnete ein Handelsvolumen von rund 269 Millionen US-Dollar in nur 24 Stunden, wobei 161 Millionen Dollar in nur einer Stunde gehandelt wurden. Dadurch wurde der XRP auf Upbit zum meistgehandelten Asset, noch vor Bitcoin und Ethereum. Der Analyst Traderview berichtet, dass hingegen Binance ein negatives Nettovolumen verzeichnet. Das heißt, es wurden mehr XRP abgezogen als gekauft.

XRP Kursexplosion: Wie geht es weiter?

XRP konsolidiert derzeit über dem psychologisch wichtigen Niveau von 2,34 US-Dollar - und das mit bemerkenswerter Stabilität. Technische Analysten und On-Chain-Experten sehen nun die Möglichkeit eines bevorstehenden Ausbruchs in Richtung 2,65?US-Dollar, mit weiterem Potenzial bis 4 bis 6?US-Dollar, sollten zentrale Widerstandsniveaus gebrochen werden.

Dieser bullische Ausblick fällt zeitlich zusammen mit einem Meilenstein für Ripples neuen Stablecoin RLUSD, der kürzlich eine Marktkapitalisierung von über 500 Millionen US-Dollar überschritten hat. Damit gehört RLUSD bereits zu den Top 20 Stablecoins weltweit, damit zeigt Ripple wie ernst es das Unternehmen mit dem DeFi- und Zahlungssektor meint.

Und noch ein weiterer Faktor sorgt vermutlich dafür, dass der XRP weiter steigen könnte: Der XRP-Spot-ETF, der in den Startlöchern stehen könnte. Neben Solana gilt der native Coin von Ripple als der aussichtsreichste Kandidat, was die Zulassung betrifft. Die Zeichen, dass der Spot ETF noch in diesem Jahr genehmigt werden könnte, mehren sich.

XRP Traders Now Eyeing $6



XRP is holding strong above $2.34, with analysts targeting a breakout to $2.65 - and possibly $4-$6 if key levels flip.



This comes as Ripple's stablecoin RLUSD just smashed through a $500M market cap, ranking among the top 20 stablecoins… pic.twitter.com/P80HTRU1y8 - Jungle Inc Crypto News (@jungleincxrp) July 11, 2025

Snorter sammelt 1,6 Millionen US-Dollar ein

Während also XRP sein Allzeithoch fest im Visier hat, sammelt Snorter mit seinem Presale 1,6 Millionen US-Dollar ein. Der neue Telegram Bot, der auf Solana basiert, erobert in Windeseile die Herzen und die Wallets der Anleger und Trader. Aber was genau unterscheidet Snorter von den vielen anderen Trading-Bots?

Da ist zum einen die "Homebase" von Snorter, Solana. Die Highspeed Blockchain ist bekannt für ihre schnellen Transaktionen und ihre niedrigen Gebühren. Snorter setzt aber noch eins drauf. Statt auf öffentliche RPC-Punkte setzt der Bot auf eigene dezidierte RPC-Verbindungen. Selbst bei hoher Netzwerkauslastung wird der Datenfluss für Snorter priorisiert, womit schnellere Transaktionen möglich sind. Zudem bietet der Bot Copy Trading in Echtzeit, inklusive individueller Positionsgrößenkontrolle. Nutzer von Snorter sind durch spezielle Mechanismen vor Honeypots und RugPulls geschützt.

SNORT Token: Jetzt einsteigen

Eine besondere Rolle im Snorter Ökosystem spielt der native Token SNORT, der aktuell noch im Presale gekauft werden kann. Inhaber sichern sich niedrige Gebühren von 0,85 %, wenn sie Token für ihre Trades verwenden.

Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Vorverkaufswebseite des Projekts verbinden. Ein SNORT kostet im Moment 0,0981 US-Dollar. Der Token kann auch gestaked werden. Derzeit sind 11 Millionen SNORT im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 209 Prozent.

Hier mehr über den Hochgeschwindigkeits-Telegram-Bot Snorter erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.