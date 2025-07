Memecoins sind darum das, was 91,7 % der Investoren jetzt suchen

Spannende Einblicke in den Krypto-Markt hat nun eine neue Umfrage gegeben. Denn bei der Frage nach dem Grund für das Engagement in der Kryptoindustrie verweisen die Antworten trotz ihrer Diversität dennoch dahin, dass es sich bei Memecoins genau um das handelt, wonach sich die meisten sehnen. Erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag, warum dies der Fall ist.

Darum strömen die Menschen in die Kryptoindustrie und Memecoins

Am heutigen Tage hat Crypto Banter auf X eine nicht repräsentative Umfrage erstellt, in welcher die Krypto-Community nach ihrem "Warum" für den Krypto-Markt gefragt wurde. Auch wenn es zahlreiche unterschiedliche Antworten darauf gab, so verweisen sie fast alle immer wieder vor allem auf eins: hohe Gewinne.

Zudem wurde der bekannte Ausbruch aus dem Hamsterrad und somit dem 9-to-5-Arbeitszyklus aus vor allem Jobs gemeint. Denn diese sind in der Regel weniger erfüllend als ein Beruf, der von Berufung kommt und ebenso die Seele nährt, wie er größtenteils aufgrund der höheren Qualifikationen und Leidenschaft großzügigere Gehälter zahlt.

Es geht ihnen aber nicht nur darum, aus einem nicht erfüllenden Job zu flüchten. Ebenso wollen sie nicht mehr von Gehaltscheck zu Gehaltscheck sowie somit von der Hand in den Mund leben, was die erste Annahme der geringen Einkommen noch einmal bekräftigt sowie unter anderem auf das kapitalistische System mit inflationären Fiatwährungen zurückzuführen ist, dass trotz seiner vielen Vorteile Arme ärmer und Reiche reicher macht.

https://twitter.com/crypto_banter/status/1944378136675692692

Anstelle eines regulären Angestelltenverhältnisses haben es die Umfrageteilnehmer darauf abgesehen, schon mit dem 50. Lebensjahr in Rente zu gehen und sogar ihre gesamten Nachkommen finanziell abzusichern, um ihnen möglicherweise ebenfalls ein Leben im Hamsterrad zu ersparen, obwohl vermutlich viele Jobs schon bald von KIs und Robotern übernommen werden.

Während einige nur Geld verdienen und Spaß mit Gleichgesinnten haben wollen, streben die meisten nach finanzieller Freiheit und einem selbstbestimmten Leben. Nur einer schrieb, dass er Communitys aufbauen und innovative Lösungen vorantreiben will. Ein weiterer betonte hingegen die Memecoin-Kultur humoristisch mit: Stay broke, stay degen, stay legendary. Dies drückt das Chaos der Memecoins ohne VCs sowie mit Community und Anarchie aus.

Deswegen sind die Memecoins das, wonach die meisten suchen

Betrachtet man einmal die Auswertung der Antworten der Krypto-Community, so sehnen sich viele nach einem scheinbar sorglosen Leben wie die Superreichen, welche sie heutzutage so präsent in den Medien wiederfinden, wie es zu keiner anderen Zeit in der Menschheitsgeschichte der Fall war. Basierend auf Experimenten mit Resusaffen kann dies jedoch zu jeder Menge Frust und transformativen Energien führen.

Die schnellsten und höchsten Gewinne unter den Kryptowährungen können vor allem mit den Memecoins erzielt werden, was insbesondere auf deren niedrige Marktkapitalisierung zurückzuführen ist. Schließlich reichen somit schon kleinere Investmentbeträge, um für deutlich extremere Kursbewegungen zu sorgen. Dabei steigen einige Memecoins innerhalb von nur Tagen teilweise über mehrere Hunderte Millionen Prozent und schaffen neue Millionäre.

Das "Warum" für das Engagement im Kryptoraum | Quelle: basierend auf Crypto Banter

Deswegen haben sie sich zu einer Art strategischem Glücksspiel wie Pokern entwickelt. Ebenso spielen wie bei diesem andere Aspekte wie die Gemeinschaft eine Rolle. Nimmt man dann noch die Identität hinzu, welche über Memecoins durch passende Memes verkörpert wird, und den degenerierten Humor der Memetoken, der Ausdruck für die Dekadenz ist, erfüllen die Memecoins die am meisten gefragten Aspekte der Krypto-Community.

Addieren wird nun die drei Hauptgruppen finanzielle Freiheit (50 %), Community & Identität (25 %) und Spaß (16,7 %), so werden damit 91,7 % der Personen der nicht repräsentativen Umfrage abgedeckt. Auch wenn die Aussagekraft eine Onlineumfrage fragwürdig bleibt, so kann sie dennoch den großen Hype um die Memecoins hervorragend erklären. Ebenso schnell nimmt das Interesse an Trading-Bots für diese zu.

