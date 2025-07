ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Trumps Zollbrief:

"In der preisgekrönten US-Serie "Succession" sagt der Patriarch Logan Roy - der dem Fox-News-Besitzer Rupert Murdoch nachempfunden ist - einen Satz, der aktuell auch die Gefühlswelt von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beschreiben könnte: "Ich gewinne jede Verhandlungsrunde gegen einen Boxer, aber ich weiß nicht, wie ich einen Clown k.o. schlagen kann." Zugegeben, es ist auch nicht einfach, wenn der Clown in diesem Fall der US-Präsident ist, der mit dem angekündigten Zollsatz von 30 Prozent die schwächelnde europäische Wirtschaft zurück in die Rezession katapultieren kann. Zentral wird sein, dass sich die EU weiterhin nicht spalten lässt. Gemeinsam ist sie sehr mächtig. Das ist die Art Stärke, die auch auf den US-Präsidenten Eindruck macht. Nichts wäre Trump lieber als Sonder-Abkommen mit einzelnen Ländern. Denn die können den Clown ganz sicher nicht alleine k.o. schlagen."/yyzz/DP/nas