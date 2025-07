DJ Trump: USA schicken Patriot-Systeme in die Ukraine

Von Tarini Parti und Brett Forrest

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die USA Patriot-Luftabwehrsysteme an die Ukraine schicken werden, die von der EU bezahlt werden. Er kritisierte zudem erneut den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Es wird ein Geschäft für uns sein, und wir werden ihnen Patriots schicken, die sie dringend brauchen, denn Putin hat wirklich viele Leute überrascht", sagte Trump. "Er redet schön, und dann bombardiert er am Abend alle", fügte er auf dem Rückweg von New Jersey zum Weißen Haus hinzu. "Da gibt es ein kleines Problem, und das gefällt mir nicht."

Trump sagte, er habe noch nicht entschieden, wie viele Patriot-Luftverteidigungssysteme er schicken werde. Es wird erwartet, dass er sich am Montagmorgen im Weißen Haus mit dem Generalsekretär der Nato, Mark Rutte, trifft. Trump sagte, die EU werde für die Waffen bezahlen, nannte aber keine Einzelheiten. Trump hat angedeutet, dass er am Montag eine "große Ankündigung" in Bezug auf Russland machen wird.

Der US-Präsident hatte die Entsendung weiterer Patriots in Erwägung gezogen, wie das Wall Street Journal letzte Woche berichtete. Die Entsendung weiterer Patriots wäre ein bedeutender Schritt für das Weiße Haus. Es wäre das erste Mal, dass der Präsident die Lieferung eines größeren Waffensystems an Kiew genehmigt, das über die von der vorherigen Regierung genehmigte Anzahl hinausgeht.

Die Ukraine verfügt derzeit nur über eine Handvoll Patriot-Systeme, die von den USA und anderen Ländern gespendet wurden, und hat sich um mehr Systeme bemüht, um die eskalierenden russischen Angriffe abzuwehren. Jedes Patriot-System besteht aus mehreren Abschussvorrichtungen, einem Radar, einem Kommando- und Kontrollelement und Abfangraketen.

