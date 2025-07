EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Maybank vergibt als erste südostasiatische Bank einen Sustainability-Linked Loan an AT&S



14.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Die Transaktion unterstreicht die kontinuierliche Entwicklung der Maybank im Bereich nachhaltiger Finanzierung und die Dekarbonisierungsfortschritte von AT&S

Kuala Lumpur, Singapur, Wien - Die malaysische Bank Maybank hat bekannt gegeben, dass sie einen Sustainability-Linked Loan (SLL) - ein an Nachhaltigkeitsparameter gebundenes Darlehen - in Höhe von 150 Mio. US-Dollar an die Austria Technologie & Systemtechnik Malaysia (AT&S Malaysia) vergibt. Diese wegweisende Finanzierung ist der erste SLL, den eine malaysische und südostasiatische Geschäftsbank an AT&S vergibt - und zugleich die erste derartige Finanzierung durch ein lokales Kreditinstitut an ein multinationales Unternehmen im malaysischen Halbleitersektor. Die Transaktion ergänzt ein im März 2025 von der International Finance Corporation (IFC) gewährtes Darlehen über 250 Millionen US-Dollar und schließt das von der IFC im Rahmen desselben Abkommens vereinbarte Paralleldarlehen ab.

AT&S Malaysia ist eine Tochtergesellschaft der Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S), einem börsennotierten Unternehmen an der Wiener Börse und weltweit führenden Hersteller von High-End-Leiterplatten und IC-Substraten.

Die Finanzierung unterstützt den Aufbau des ersten High-End-IC-Substratwerks von AT&S im Kulim Hi-Tech Park in Malaysia. Die neue Produktionsstätte wird mit modernster Technologie und geschlossenen Recyclingkreisläufen ausgestattet und entspricht dem umfassenden Nachhaltigkeitsrahmen von AT&S. In Kulim werden hochentwickelte IC-Substrate gefertigt - zentrale Bauteile zur Deckung der weltweit steigenden Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren, Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Zu den Kunden zählt unter anderem AMD im Bereich Prozessoren für Rechenzentren. Mit einem Investitionsvolumen in Malaysia von mehr als 1 Mrd. US-Dollar handelt es sich um die bisher größte Erstinvestition der AT&S-Gruppe.

Im Rahmen des Sustainability-Linked Loans verpflichtet sich AT&S unter anderem, die jährlichen Treibhausgasemissionen bis zum 31. März 2028 um 31 % zu senken - ausgehend vom Basisjahr 2022 als Referenzwert.

Dato' John Chong, Group Chief Executive Officer, Global Banking of Maybank sagt: "Wir freuen uns, AT&S beim Aufbau des ersten IC-Substratwerkes in Kulim zu unterstützen - ein Projekt, das Malaysias Position in der globalen Halbleiterindustrie weiter stärkt. Diese Finanzierung fügt sich nahtlos in unseren strategischen Fokus auf das Halbleiter-Ökosystem in Südostasien ein, in dem wir großes Wachstumspotenzial sehen. Die Struktur des Sustainability-Linked Loans unterstreicht zudem unser Engagement, nachhaltige Finanzierungen zu mobilisieren und den grünen Wandel in der Region voranzutreiben. Gleichzeitig ist diese Transaktion ein Beleg für unsere wachsende Zusammenarbeit mit der International Finance Corporation." Von 2021 bis zum Ende des ersten Quartals 2025 mobilisierte die Maybank 125,46 Mrd. RM an nachhaltigen Finanzierungen in der ASEAN-Region und übertraf damit ihr Ziel von 80 Mrd. RM bis 2025.

Petra Preining, Chief Financial Officer, AT&S ergänzt: "Wir freuen uns, Maybank als verlässlichen Finanzierungspartner für unser Werk in Kulim an Bord zu haben.

Diese Transaktion ist ein bedeutender Meilenstein - erstmals nimmt AT&S eine Finanzierung direkt auf Ebene der malaysischen Tochtergesellschaft auf."

"Unsere Investition von mehr als einer Milliarde US-Dollar in Malaysia folgt der starken Nachfrage unserer globalen Kunden und spiegelt unser Vertrauen in das malaysische Halbleiter-Ökosystem und dessen Wachstumskurs wider. Sie steht zudem im Einklang mit den Zielen der Nationalen Halbleiterstrategie Malaysias sowie dem 'New Industrial Master Plan 2030', mit dem das Land als führender Standort für Hightech-Fertigung positioniert werden soll", sagt Michael Mertin, President & CEO, AT&S. "Für AT&S ist das neue Werk ein wichtiger Grundstein für unseren profitablen Wachstumskurs, der auf überlegener Technologie, Erfahrung und unseren weltweit führenden Kunden basiert."

AT&S zählt weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich High-End-Leiterplatten und IC-Substrate: Gemessen am Umsatz belegt das Unternehmen Platz sechs im Markt für High-End-Leiterplatten und Platz fünf im Bereich IC-Substrate. AT&S ist zudem das einzige nicht-asiatische Unternehmen, das IC-Substrate in signifikanten Mengen produziert - und eines von nur zwei nicht-asiatischen Unternehmen unter den Top 50 Leiterplattenherstellern weltweit.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungscomputing für VR- und KI-Anwendungen. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud) und China (Shanghai, Chongqing). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wurde in Malaysia (Kulim) in Betrieb genommen. In Leoben wurde ein europäisches Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion errichtet, das im Juni 2025 offiziell eröffnet wurde. Beide Standorte haben im Geschäftsjahr 2024/25 die Produktion aufgenommen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Mehr Informationen auf www.ats.net

Maybank

Maybank zählt zu den führenden Finanzgruppen Asiens und ist die viertgrößte Bank Südostasiens gemessen am Vermögen - mit rund 44.000 Mitarbeiter:innen weltweit. Die Gruppe verfügt über ein internationales Netzwerk mit etwa 2.600 Niederlassungen in 18 Ländern, darunter alle 10 ASEAN-Länder sowie bedeutende Finanzzentren wie London, New York, Hongkong und Dubai. Mit dem Leitgedanken, Finanzdienstleistungen menschlicher zu gestalten, und geleitet von ihrer M25+-Strategie, bietet Maybank eine breite Palette an wertebasierten Lösungen, die auf nachhaltigen und ethischen Grundsätzen beruhen und den sich wandelnden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden. Das breite Angebot umfasst unter anderem Privat- und Firmenkundengeschäft, Transaktionsbanking, Investmentbanking, Wertpapierhandel, islamisches Bankwesen, Versicherungen und Takaful sowie Vermögensverwaltung. Weitere Informationen unter: www.maybank.com .

Medien-Download: Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.

