Gold glänzt wieder als strategischer Anker in turbulenten Zeiten. Globale Zentralbanken, insbesondere Schwellenländer, bauen ihre Reserven getrieben von geopolitischen Risiken, Währungsdiversifizierung und Inflationssorgen massiv aus. Parallel senken Notenbanken wie die EZB die Zinsen, was Banken einerseits günstigere Refinanzierung bietet, andererseits Margen drückt und Kreditrisiken erhöht. Diese dynamische Mischung aus Goldrausch, geldpolitischer Wende und Preisauftrieb zwingt Finanzakteure zum strategischen Umdenken. Wir sehen uns mit Barrick Mining und Dryden Gold zwei Goldunternehmen an und analysieren die aktuellen Aussichten der Deutschen Bank.

