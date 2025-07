DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GASNETZ - Das Bundeswirtschaftsministerium hat eine vertiefte Investitionsprüfung eingeleitet, um einen vermeintlichen Zugriff Chinas auf das deutsche Gasnetz notfalls zu verhindern. Konkret geht es um einen Deal, bei dem der italienische Gasnetzbetreiber Snam eine Übernahme von 24,99 Prozent der Anteile von Open Grid Europe (OGE) angekündigt hatte, Deutschlands größtem Gasnetzbetreiber. Der Fall wird als "sehr heikel" betrachtet, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Regierungskreise. OGE spielt für die Gasversorgung der deutschen Industrie sowie der Haushalte eine wichtige Rolle. (Handelsblatt)

PISTORIUS - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Waffenhersteller aufgefordert, sich nicht zu beschweren, sondern die Wiederbewaffnung Europas voranzutreiben und die Produktion zu erhöhen. Die Bundesregierung sei auf die langjährigen Bedenken der Industrie eingegangen, indem sie Hunderte von Milliarden Euro an neuen Militärausgaben optimiert habe. "Es gibt keinen Grund mehr, sich zu beschweren", sagte Pistorius im Interview mit der Financial Times. "Die Industrie weiß ganz genau, dass sie jetzt in der Verantwortung steht, zu liefern." Die Industriekonzerne müssten ihren Teil der Abmachung einhalten, da Europa versuche, russische Aggressionen abzuschrecken, während das Interesse der USA an der Sicherheit des Kontinents nachlasse. (FT)

July 14, 2025

