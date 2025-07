EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Prognose/Konferenz

pferdewetten.de AG: Guidance für 2025 und 2026 bestätigt Turnaround



14.07.2025

pferdewetten.de AG: Guidance für 2025 und 2026 bestätigt Turnaround - Umsatzerwartungen: 2025: 59 - 62 Mio. Euro / 2026: 75 - 85 Mio. Euro (je ca.) - EBITDA-Prognosen: 2025: 0,7 - 1,2 Mio. Euro / 2026: 5 - 10 Mio. Euro (je ca.) Düsseldorf, 14. Juli 2025 Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat in der Investorenkonferenz am Freitag, 11. Juli 2025, den Ausblick für 2025 bestätigt und seine Erwartungen für 2026 beziffert. Pierre Hofer, CEO, und Lars Corbo, CFO, gingen auf die aktuellen Entwicklungen ein, zeigten den Geschäftsverlauf 2024 auf und präsentierten detailliert die numerischen Effekte des im 2. Quartal 2025 erreichten operativen Turnarounds. Ferner erläuterten sie die bilanziellen Auswirkungen und die entlastenden Effekte auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus den anstehenden umfangreichen Umschuldungsmaßnahmen. Die Präsentation ist auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar: https://www.pferdewetten.ag/investor-relations/praesentationen/ Link zur Videoaufzeichnung vom 11. Juli 2025: Aufzeichnung Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2025 wurde mit einer Umsatzerwartung in Höhe von ca. 59 - 62 Mio. Euro sowie einem EBITDA in Höhe von ca. 0,7 bis 1,2 Mio. Euro bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen weiteren deutlichen Umsatzanstieg auf ca. 75 - 85 Mio. Euro und einen daraus resultierenden EBITDA-Sprung auf ca. 5 - 10 Mio. Euro, was einem neuen Höchstwert in der Unternehmensgeschichte entspricht. Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de



