ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 97 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet arbeitete am Montag den aktuellen Gegenwind für das Spezialglasgeschäft Moulded Glass nach der Gewinnwarnung im Juni in seine Schätzungen ein. Mit seiner Wachstumsprognose liegt der Experte nun mit 6 Prozent am unteren Rand der aktualisierten mittelfristigen Zielspanne des Unternehmens. Bei der operativen Marge rechnet er bis 2028 mit einem Erreichen von 22 Prozent anstelle der avisierten 23 bis 25 Prozent. In den Aktien sieht Calvet aktuell allerdings nur ein Wachstum von 3 Prozent ab 2026 eingepreist./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 02:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A0LD6E6