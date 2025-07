SYDNEY, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Anbieter globaler Finanzdienstleistungen, hat die Einführung von AxiPrime bekannt gegeben, seinem institutionellen B2B-Liquiditätsanbieter (LP) der nächsten Generation, der auf die sich wandelnden Anforderungen professioneller Handelsunternehmen zugeschnitten ist. Mit einem Schwerpunkt auf Multi-Asset-Liquidität, modernster Technologie und einer leistungsstarken Ausführungsinfrastruktur bietet AxiPrime Zugang zu einer Vielzahl von Märkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffe - allesamt darauf ausgelegt, die Partner des Brokers zu stärken und ihr Gewinnpotenzial zu steigern.

Axi gab außerdem eine strategische Partnerschaft zwischen AxiPrime und dem renommierten Technologieanbieter Your Bourse bekannt, um deren Expansion zu unterstützen. "Unsere Zusammenarbeit mit Your Bourse spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, das Kundenerlebnis mit leistungsstarken Tools und Technologien zu verbessern", erklärt Louis Cooper, Chief Commercial Officer bei Axi, und fügt hinzu: "Die skalierbare Infrastruktur von AxiPrime wurde für institutionelle Geschwindigkeiten entwickelt und verarbeitet bis zu 500.000 Order-Events pro Sekunde auf einer einzigen CPU, wobei die Ausführung in nur zwei Mikrosekunden erfolgt. Dadurch stellen wir sicher, dass wir die Leistungsanforderungen des Hochfrequenzhandels, algorithmischer Strategien und institutioneller Desks stets erfüllen."

Institutionelle Kunden profitieren unter anderem von einheitlichen Preis-Feeds, einer einzigen API-Verbindung und optionalen FIX/REST-Endpunkten, wodurch ein nahtloser Zugang für die Ausführung verschiedener Vermögenswerte geschaffen wird. Darüber hinaus bietet AxiPrime eine umfassende Produktpalette, transparente Kosten, erstklassige Ausführung und hervorragenden technischen Support. "Die Mission von Axi war es schon immer, unseren Händlern und Partnern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen - AxiPrime und unsere Partnerschaft mit Your Bourse sind eine natürliche Weiterentwicklung dieses Ziels", erklärt Cooper. "Und es sind weitere Innovationen in Vorbereitung."

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Unternehmen für den Handel mit Devisen und CFDs mit Tausenden von Kunden in über 100 Ländern weltweit. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Das Axi-Programm steht ausschließlich Kunden von AxiTrader Limited zur Verfügung. CFDs bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anleger. In unseren Geschäften mit Ihnen treten wir als Vertragspartner für alle Ihre Positionen auf. Dieser Inhalt ist für Einwohner von Australien, Neuseeland, der EU und Großbritannien nicht verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. *Es fallen die üblichen Handelsgebühren an.

**Gewährt an die Axi-Unternehmensgruppe.

