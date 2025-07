The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2025ISIN NameCA89353ZBY30 TRANSCDA P.L. 2025 MTNES06445809U3 IBERDROLA INH. -ANR-US80282KAE64 SANTANDER HLDGS USA 15/25XS1750122225 BQUE F.C.MTL 18/25 MTNCH0555837753 CELLNEX TEL. 20/25 MTNAT0000A2HQP5 RLB OOE 20/25 MTNUS713448CY22 PEPSICO INC. 15/25US500255AU88 KOHL'S CORP. 15/25DE000HLB33H1 LB.HESS.THR.CARRARA07G/19DE000DJ9AL06 DZ BANK IS.A2648FR0128537224 FRANKREICH 24/25 ZOEU000A4DMK08 ESM 25-17.07.25DE000NLB35Y9 NORDLB 23/25