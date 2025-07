© Foto: Dall-E

Bitcoin hat mit dem Sprung über die Marke von 120.000 US-Dollar einen historischen Meilenstein erreicht und profitiert besonders von ETF-Zuflüssen und politischem Rückenwind.Bitcoin hat am Montagmorgen ein neues Allzeithoch erreicht und erstmals die Marke von 120.000 US-Dollar überschritten. Der Kurs der größten Kryptowährung notiert aktuell bei 122,409 US-Dollar ohne Halt in Sicht. Damit ist Bitcoin in den letzten 7 Tagen um 12 Prozent gestiegen (Stand: 7:30 Uhr MESZ). Treiber der jüngsten Rallye sind Rekordzuflüsse in Bitcoin-ETFs, eine wachsende institutionelle Nachfrage sowie zunehmender Optimismus über eine bevorstehende Regulierung des Krypto-Markts in den USA. Ende letzter Woche …