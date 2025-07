DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

ROGERS COMMUNIC. 2044 US775109BB60 14.07.2025 HZE/EOT

ROGERS COMMUNIC. 2026 RCIC US775109BF74 14.07.2025 HZE/EOT

ROGERS COMMUNIC. 18/48 RCID US775109BG57 14.07.2025 HZE/EOT

ROGERS COMM 19/49 RCIE US775109BN09 14.07.2025 HZE/EOT

ROGERS COMM 19/49 RCIF US775109BP56 14.07.2025 HZE/EOT





