Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) -Neue Allianz bietet individuelle Unterstützung für gemeinsame Kunden in DeutschlandAuditBoard, die weltweit führende Plattform für vernetztes Risikomanagement und Transformation in den Bereichen Audit, Risk und Compliance, weitet die Partnerschaft mit Deloitte auf den deutschen Markt aus. Gemeinsame Kunden erhalten dadurch vor Ort gezielte Unterstützung, um ihre Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und wertvolle Einblicke in ihre Prüfungs- und Risikoprozesse zu gewinnen."Wir sind höchst zufrieden mit der Zusammenarbeit mit AuditBoard und Deloitte", sagt Andrew van Lelyveld, Senior IT Manager bei ArcelorMittal. "Wir waren in der Lage, unsere Kontrollumgebung mit Hilfe der AuditBoard-Plattform und der Partnerschaft mit Deloitte zu transformieren und zu modernisieren."Im Zuge des Markteintritts von AuditBoard in Deutschland etabliert Deloitte Deutschland ein Center of Excellence, das die Implementierung von AuditBoard-Lösungen begleitet und Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika einen unmittelbaren Mehrwert bietet. Das zertifizierte Team bietet spezialisierte Schulungen, Ressourcen, Inhalte und maßgeschneiderte Beratung, die auf die spezifischen Anforderungen in Deutschland und darüber hinaus zugeschnitten sind.Die Partnerschaft erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen verstärkt auf KI-zentrische Plattformen wie AuditBoard setzen, um die Produktivität ihrer Teams zu steigern. Insbesondere in deutschen Internen Revisions- und GRC-Funktionen führen manuelle Prozesse zu erheblichen Effizienzverlusten. Laut einer Umfrage unter 232 deutschen Revisionsleitern, planen 66 Prozent ihre Prüfungen zumindest teilweise manuell, was optimale Ressourcenallokation und schnelle Reaktion auf neue Risiken erschwert. Über zwei Drittel der Befragten setzen zudem auf manuelle oder teils manuelle Berichtsprozesse, was Zeitnähe und analytische Tiefe der Risikoberichterstattung für die Unternehmensleitung einschränkt."Die erweiterte Allianz kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um Organisationen bei der Transformation ihrer Prüfungs- und Risikoprozesse zu unterstützen", erklärt Bert Glorieux, Partner bei Deloitte Deutschland. "Mit der umfassenden Branchenerfahrung von Deloitte und der innovativen Technologie von AuditBoard können deutsche Kunden ihre Governance-, Risiko- und Compliance-Prozesse optimieren, Effizienzgewinne realisieren und bessere Geschäftsergebnisse erzielen."Ravi Patel, Director Alliances, EMEA, bei AuditBoard, ergänzt: "Diese Zusammenarbeit baut auf dem bisherigen Erfolg der Partnerschaft zwischen Deloitte und AuditBoard auf, die bereits für Hunderte von Großkunden erfolgreiche Implementierungen und messbare Ergebnisse erzielt hat. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden in Deutschland einen nachhaltigen Mehrwert und fördern Exzellenz in Audit und Compliance."AuditBoards Wachstum basiert unter anderem auf dem Erfolg von AuditBoard AI, einer intelligenten Lösung, die fortschrittliche Workflows in Audit, Risk und Compliance unterstützt. Mit diesen Funktionen können Teams wertvolle Zeit einsparen und sich auf die strategisch wichtigsten Themen konzentrieren.Weitere Informationen darüber, wie AuditBoard und Deloitte Deutschland gemeinsam Herausforderungen im Risikomanagement und in der Compliance meistern, finden Sie unter AuditBoard.com.Über AuditBoardAuditBoard hat es sich zur Aufgabe gemacht, die globale Plattform für vernetztes Risikomanagement zu sein und seine Kunden durch Innovation zu stärken. Mehr als 50% der Fortune-500-Unternehmen vertrauen AuditBoard bei der Transformation ihres Audit-, Risiko- und Compliance-Managements. AuditBoard wird von Kunden auf G2, Capterra und Gartner Peer Insights top bewertet und wurde kürzlich von Deloitte zum sechsten Mal in Folge als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Nordamerika eingestuft.Über Deloitte DeutschlandDeloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine 180-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 460.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild "making an impact that matters" täglich leben: www.deloitte.com/de.