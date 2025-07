Im Handelsstreit gibt US-Präsident Donald Trump weiterhin den Ton an. Wie bekannt ist, werden in den USA ab dem 1. August Strafzölle in Höhe von 30 Prozent auf die meisten Waren aus der EU erhoben. Doch die Reaktion aus Brüssel bleibt verhalten: Zögerlich wurden die eigenen Gegenmaßnahmen erneut verschoben. Für die exportabhängige deutsche Wirtschaft sieht es derweil denkbar schlecht aus.

