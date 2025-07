© Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

Frische US-Zölle gegen die EU drücken zum Wochenstart auf die Stimmung: Die Futures rutschen ab. Im Fokus steht die Quartalssaison - sie könnte für neue Impulse sorgen, besonders in Europa.Die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump rückt vor Beginn der Berichtssaison zum zweiten Quartal in den Mittelpunkt - besonders in Europa, wo demnächst fünf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 50 Milliarden Euro ihre Ergebnisse vorlegen: ASML (16. Juli), SAP (22. Juli), UniCredit (am 22. Juli), Equinor (23. Juli) und TotalEnergies (24. Juli). Laut Daten von LSEG wird für den europäischen Leitindex Stoxx 600 im zweiten Quartal ein Rückgang des Gewinns je Aktie um 0,2 Prozennt im …