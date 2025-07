(shareribs.com) London 14.07.2025 - Die Ölpreise bewegen sich zum Wochenauftakt weiter nach oben. Die Notierungen stehen unter dem Eindruck der Erwartung neuer Sanktionen gegen Russland. Am Freitag sind die Ölpreise um rund zwei Prozent geklettert, gestützt von der Erwartung weiterer Sanktionen gegen Russland. In den vergangenen Tagen wurden die Warnungen aus Washington in Richtung Moskau lauter. ...

