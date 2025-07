Hamburg (ots) -Warum scheitern Teams trotz bester Voraussetzungen? Und was macht sie wirklich unschlagbar? Deutschlands gefragtester Teamcoach im Leistungssport, Hinnerk Smolka, gibt in seinem neuen Thesenpapier "Zurück zu WIR: 11 revolutionäre Thesen für gemeinsamen Erfolg" klare Antworten - und fordert Teams auf, ihr Selbstverständnis radikal zu hinterfragen - egal ob im Sport oder in der Wirtschaft.Erfolg ist kein Zufall - sondern eine Frage des WIRIn einer Welt rasanter Veränderungen stehen Teams unter enormem Druck: Komplexität, Stress, widersprüchliche Interessen und fehlender Purpose bremsen den Erfolg. "Nicht die besten Köpfe oder ausgeklügelte Pläne sind entscheidend, sondern echter Zusammenhalt - gerade in Extremsituationen", betont Hinnerk Smolka.Klarheit, Mut, Wahrheit - die entscheidenden Fragen für TeamsSmolka stellt provokante Fragen, die Teams zur Reflexion zwingen:- Sind wir ein echtes "Wir" - oder nur Einzelkämpfer unter einem Label?- Haben wir den Mut, unsere Komfortzone zu verlassen?- Leben wir wahre Verbindung - oder stecken wir in Ego und Hierarchien fest?Diese Impulse helfen Teams, sich für die moderne Arbeits- und Leistungskultur zu rüsten. "Es geht nicht um Perfektion, sondern um Anpassungsfähigkeit in einer hochdynamischen Welt", so Smolka.Praxisnah aus dem LeistungssportHinnerk Smolka ist Deutschlands gefragtester Teamcoach im Leistungssport und hat unter anderem mit dem FC St. Pauli (Fussball Bundesliga) und den Veolia Towers Hamburg (easy Credit Basketball-Bundesliga) Erfolge gefeiert und ist mit beiden Mannschaft in die jeweils höchste Spielklasse aufgestiegen. Sein Ansatz zeigt: Selbst unter höchstem Druck können Teams über sich hinauswachsen - wenn sie das "Wir" neu definieren.Thesenpapier jetzt verfügbar"Zurück zu WIR" richtet sich an Führungskräfte, Coaches, Teamleiter:innen und Entscheider:innen, die verstanden haben, dass klassische Führungsmodelle in einer disruptiven Welt nicht mehr ausreichen. Smolka analysiert, warum viele Teams stagnieren: Harmoniestreben, fehlende Strukturen, oberflächliche Teamarbeit und der Irrglaube, dass Motivation allein ausreicht.Das Thesenpapier "Zurück zu WIR" ist ab sofort auf der Website von Hinnerk Smolka erhältlich. (https://www.hinnerksmolka.de/blog/thesenpapier-zurck-zu-wir-11-thesen-fr-mutige-teams)Pressekontakt:Hinnerk SmolkaBreitenfelder Straße 2620251 Hamburgwww.hinnerksmolka.deKontakt: hinnerksmolka@gmx.deOriginal-Content von: Hinnerk Smolka Teamcoaching, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180323/6075716