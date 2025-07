© Foto: Arne Dedert - dpa

Die EU rüstet sich für Trumps Zolloffensive: Mit Gegenzöllen im Milliardenvolumen, neuen Allianzen und der Option auf harte Handelsinstrumente will Brüssel eine Eskalation verhindern oder notfalls kontern.Die Europäische Union bereitet sich auf eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt vor. Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ab dem 1. August pauschale 30 Prozent-Zölle auf EU-Importe zu erheben, wächst in Brüssel der Druck und die Entschlossenheit. Als Antwort darauf arbeitet die EU intensiv an Gegenmaßnahmen: Dazu zählen nicht nur bereits vorbereitete Strafzölle auf US-Waren im Wert von 21 Milliarden Euro, sondern auch eine zweite, deutlich größere …