Köln (ots) -Ein spektakuläres Feuerwerk mit Drohnen-Ballett um den Pariser Eiffelturm und unzählige Weltstars: Das Erste zeigt das größte Open-Air-Klassik-Event Europas am Montag, 21. Juli 2025, in Erstausstrahlung.Mit dabei sind weltbekannte Opernstars wie Sopranistin Aida Garifullina, Mezzo-Sopranistin Rihab Chaieb, Tenor Benjamin Bernheim sowie Bruno de Sá, einer der wenigen Männer mit Sopranstimme weltweit. Sie verzaubern mit den schönsten Opernarien aus Frankreich und Italien das Publikum. Cellist Gautier Capuçon ist Stammgast beim Concert de Paris, das seit 2013 vom Orchestre National de France und dem Chor von Radio France gestaltet wird.Dabei feiert Frankreich an seinem Nationalfeiertag mehr als bloß sich selbst. Das diesjährige Saisonprogramm "Brésil-France" holt mit über 300 Veranstaltungen brasilianische Kultur ins Land. Dem schließt sich das Concert de Paris an und präsentiert zusammen mit dem Ausnahmesänger Bruno de Sá die Musik seiner Heimat, unter anderem die "Bachianas Brasileiras". Komponist Heitor Villa-Lobos verbindet darin seine Liebe zur Musik von Johann Sebastian Bach auf wunderbare Weise mit brasilianischen Melodien.Außerdem zu Gast ist die großartige Geigerin Bomsori Kim, sie spielt das Virtuosenstück "Rondo capriccioso" von Camille Saint-Saëns. Die Enigma-Variationen von Edward Elgar werden in einem Arrangement für Solo-Cello und Orchester von Gautier Capuçon interpretiert und weitere Evergreens der Klassik singen Sopranistin Julie Fuchs und Bariton Florian Sempey. Höhepunkt nach Sonnenuntergang ist das grandiose Feuerwerk um den Eiffelturm.Cristian MÄ\u0192celaru, bis zur aktuellen Spielzeit Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters, leitet das Concert de Paris bereits zum vierten Mal. ttt-Moderatorin Siham El-Maimouni führt durch den fulminanten Abend und trifft die größten Stars zum Backstage-Interview.(Aufzeichnung vom 14. Juli 2025 in Paris)Sendetermine:Montag, 21. Juli 2025, 22.15 Uhr im ErstenVorab verfügbar in der ARD-Mediathek ab Samstag, 19. Juli 2025.Wiederholung in 3sat am Samstag, 26. Juli 2025, 20:15 Uhr.Fotos zu finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6075743