Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt am Montag die Shandong Gold Mining-Aktie . Das Papier steigt deutlich. Jahreschart der Shandong Gold Mining Co Ltd-Aktie, Stand 14.07.2025 Grund zur Freude haben Aktionäre von Shandong Gold Mining: Das Papier weist derzeit eine Verteuerung von 4,23 Prozent auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...