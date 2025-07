Für den DAX ging es am Ende einer starken Handelswoche um 0,8% auf 24.255 Zähler zurück. Rückblick: Nachdem der Zollstreit mit den USA zuletzt in den Hintergrund getreten war, kehrte das Thema am Freitag nach neuen Drohungen aus Washington zurück auf das Parkett. Dabei geriet auch der DAX, der am Donnerstag noch auf das aktuelle Allzeithoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...