Der Kampf um die besten Köpfe in der Künstlichen Intelligenz (KI) geht in die nächste Runde - und Google schlägt mit voller Wucht zu. Der Tech-Gigant gab am Freitag bekannt, Varun Mohan, den Mitbegründer und CEO des KI-Coding-Start-ups Windsurf, und weitere führende Mitarbeiter abzuwerben. Ein Deal, der es in sich hat.Im Rahmen der Vereinbarung wird Google auch andere führende Forschungs- und Entwicklungsmitarbeiter von Windsurf einstellen. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, ...

