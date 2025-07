Aufgrund einer von Vertis geführten Finanzierungsrunde beschleunigt die CMS-Plattform der kommenden Generation die Entwicklung von KI, steigert die Leistung und weitet die Expansion in Europa aus. Ziel: mehr als €10 Mio an wiederkehrendem Umsatz bis 2027.

Live Story, die von Stefano Mocellini gegründete Tech-Firma, schließt eine €2,7 Millionen- Seed-Finanzierungsrunde unter der Führung von Vertis ab, eine der aufstrebenden italienischen Venture Capital Firmen für das frühe Wachstumsstadium. Mit diesen Mitteln möchte das Unternehmen die internationale Expansion und die technische Entwicklung vorantreiben. Dabei ist das Ziel klar: €10 Millionen pro Jahr an wiederkehrendem Umsatz bis 2027

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250711958117/de/

"Wir haben in Live Story investiert, um eine der größten Schwachstellen im digitalen Commerce anzugehen: die langsame und ineffiziente Verwaltung von visuellen und textlichen Inhalten," sagt Alessandro Pontari Partner bei Vertis SGR. Dank der Plattform kommen Marken viel schneller auf den Markt durch ein visuelles CMS, das sich nahtlos in jedes Tech-Stack einpasst. In einer Welt, in der Inhalt und UX entscheidend für die Conversion sind, steht Live Story für die Zukunft von digitalen Erlebnissen."

Live Story wurde in den Vereinigten Staaten gegründet und verfolgte anfangs das Ziel, Social Media-Inhalte sofort in verkäufliche Assets umzuwandeln. Mittlerweile hat Live Story sich zu einer visuellen CMS-Plattform weiterentwickelt, die die Verwaltung von Omnichannel-Digitalinhalten vereinfacht und ermöglicht. Mithilfe der Plattform können Marketing-, Design- und Digitalteams Inhalte erstellen und verwalten, ohne auf technische Ressourcen zurückgreifen zu müssen. So lässt sich die Entwicklungszeit um bis zu 80 % verringern, was die operative Effizienz steigert und eine konsistente Identität der Marke über alle digitalen Touchpoints hinweg garantiert.

Live Story lässt sich nahtlos in jeden beliebigen Technology-Stack integrieren und bereits jetzt vertrauen in Italien mehr als 100 Marken auf die Plattform, wie zum Beispiel Valentino, Dolce Gabbana, Max Mara Fashion Group, Bottega Veneta, Gruppo OVS und Illy Das Unternehmen breitet sich derzeit auch in andere Branchen aus, wie zum Beispiel Versicherungen, Finanzen und Pharma. Das ergänzt die derzeitigen Schwerpunkte Mode, Luxus, Lifestyle und Nahrungsmittel

Zu den wichtigsten nächsten Schritten gehört für Live Story die Integration von generativer und vorhersagender KI. So sollen Nutzern dynamische, personalisierte Inhalte geboten werden, die für Conversions optimiert sind mit einem starken Fokus auf CRO (Conversion Rate Optimization)

"Wir freuen uns, Vertis und eine Gruppe von sehr erfahrenen Business Angels als neue Partner begrüßen zu dürfen," sagt Stefano Mocellini Gründer CEO von Live Story.

"Dank diesem Investment können wir unsere Präsenz in Europa ausweiten und unsere Innovationen am Schnittpunkt von Kreativität, UX und KI vorantreiben. Dabei verfolgen wir ein klares Ziel: Wir möchten die Plattform der ersten Wahl sein, wenn es um kühne, wirkungsvolle digitale Erlebnisse geht."

Berater

Vertis wurde von TARGET Law Firm bei rechtlichen Angelegenheiten unterstützt (unter Führung von Partner Roberto Nigro mit Sara Aratari und Giordana Rossi und von Pirola Pennuto Zei Associati in Steuerangelegenheiten und Due Diligence für Arbeit (Partner Christian Giuliano und Carlo Dori mit Antonello Scrimieri und Stefano Sestili ).

Live Story Inc. wurde beraten von SLCD Legal Corporate Advisors (Partner Carlo Cianfrone und Emanuele Tessari im Hinblick auf M&A-Unterstützung und durch LTA Studio Partner Fabio de Masi in internationalen Steuerangelegenheiten.

Beide Parteien wurden unterstützt von Milano Notai mit dem Notar Giovannella Condó im Hinblick auf notarielle Formalitäten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250711958117/de/

Contacts:

PRESSE

Chiara Rimoldi +39.335.842.98.89

chiararimoldi@gmail.com