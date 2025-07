Nachdem der Bitcoin-Kurs in den vergangenen Wochen stagniert hatte, erreicht die Kryptowährung in kürzester Zeit ihr zweites Rekordhoch in Folge. Was steckt hinter dem plötzlichen Anstieg? Der Bitcoin hat die Handelswoche mit einem Kurssprung auf ein Rekordhoch begonnen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung hat damit seine jüngste Rekordrally nach Spekulationen auf eine Lockerung der Regeln für den Handel in den USA forciert. Am Morgen des 14. ...

