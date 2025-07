Bereits im Jahr 2023 geriet Figma in den Fokus von Aktienanlegern, als der US-Softwareriese ADOBE die Cloud-basierte Designer-Plattform in einem spektakulären 20-Mrd. $-Deal übernehmen wollte. Doch die Kartellbehörden in Europa und im Vereinigten Königreich äußerten Wettbewerbsbedenken und schoben dem ganzen einen Riegel vor. Die Akquisition wurde abgeblasen. Seitdem wurde Figma als wahrscheinlicher Kandidat für einen Börsengang gehandelt und bemühte sich, seine finanzielle Basis zu stärken. So meldete man für die ersten drei Monate 2025 einen Umsatzsprung um 46 % auf 228,2 Mio. $ und eine Verdreifachung des Nettogewinns auf 44,9 Mio. $. Nun steht einem Börsengang also nichts mehr im Weg - es geht Richtung NYSE.



