Am Wochenende ist Entscheidendes passiert: Donald Trump verhängt Zölle gegen die EU und Mexiko von jeweils 30% - und schießt ein unfassbar gigantisches Eigentor in der Affäre um die Epstein-Files: in einem Tweet behauptet er, dass diese Epstein-Files angeblich von Obama und Hillary Clinton geschrieben worden sein - und das nachdem Justizministerin Bondi kurz zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...