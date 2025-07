Wichtige Ankündigung während des Galaxy AI Forums bei Galaxy Unpacked

Samsung hat heute eine wichtige Ankündigung gemacht, Galaxy AI bis Ende 2025 auf weltweit über 400 Millionen Geräte auszuweiten. Dies baut auf dem Meilenstein von 2024 auf, Galaxy AI auf mehr als 200 Millionen Geräte zu bringen, beginnend mit der Galaxy S24-Serie.

Galaxy AI adoption accelerates, with 70% of Galaxy S25 users engaging AI-powered features like Circle to Search, Photo Assist, and Note Assist

Seit seiner Einführung hat Galaxy AI dazu beigetragen, eine neue Ära der mobilen KI-Innovation zu definieren und die Möglichkeiten von Smartphones zu revolutionieren. Heute nutzen über 70 der Galaxy S25-Nutzer aktiv eine wachsende Palette von KI-gestützten Funktionen, die in Zusammenarbeit mit Samsung und Google entwickelt wurden.

Unter diesen verzeichnet Google Gemini das bemerkenswerteste Wachstum mit einer Verdreifachung der Nutzung in der neuesten Galaxy S-Serie. Durch die enge Zusammenarbeit mit Samsung ist Gemini tief in Galaxy-Geräte integriert und verbindet sich mit First-Party-Apps, um hilfreiche und personalisierte Antworten zu liefern.

Mindy Brooks, Vice President, Android Consumer Product Experience, Google, sagte: "Durch die enge Zusammenarbeit mit Samsung funktioniert Gemini nahtlos auf allen Geräten und verbindet sich mit First-Party-Apps, um hilfreiche und personalisierte Antworten zu liefern. So wurden beispielsweise die Live-Video-Funktionen von Gemini für die Frontkamera des Flip optimiert, und Gemini auf der Galaxy Watch nutzt den Kontext Ihres Smartphones."

Verbraucher nutzen mobile KI für alltägliche Aufgaben

Ein Jahr nach dem ersten Galaxy AI Forum gibt Samsung neue Einblicke, wie KI das tägliche Leben verändert. Eine gemeinsam mit Symmetry Research durchgeführte Studie zeigt, dass die Abhängigkeit von mobiler KI zunimmt und die Erwartungen an personalisierte, proaktive Funktionen steigen:

47% der Verbraucher geben an, dass ihre täglichen Abläufe ohne KI-Tools wie personalisierte Benachrichtigungen, KI-gestützte Suche und Sprachassistenz gestört wären.

der Verbraucher geben an, dass ihre täglichen Abläufe ohne KI-Tools wie personalisierte Benachrichtigungen, KI-gestützte Suche und Sprachassistenz gestört wären. 45% verwenden Sprachbefehle mittlerweile genauso häufig wie die Tastatur ein deutlicher Hinweis auf einen Wandel in der Art und Weise, wie Nutzer mit ihren Geräten interagieren.

Diese Trends deuten auf eine wachsende Nachfrage nach multimodalen, intelligenten und intuitiven KI-Erlebnissen hin.

Demokratisierung mobiler KI für alle

Die Erweiterung von Galaxy AI auf 400 Millionen Geräte spiegelt das Engagement von Samsung wider, die Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten mobiler KI zu demokratisieren. Ob durch intuitive Sprachfunktionen, Datenschutz auf dem Gerät oder geräteübergreifende Intelligenz Samsung baut eine Zukunft auf, in der KI nahtlos in das Smartphone integriert ist das Gerät, das immer in Ihrer Hand liegt.

Jisun Park, Corporate Executive Vice President Head of Language AI Team, Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics, fasst zusammen: "Manche sehen KI als den Beginn einer 'Post-Smartphone-Ära', aber wir sehen das anders. Wir gestalten eine Zukunft, in der Ihre Geräte nicht nur reagieren, sondern intelligenter werden, um zu antizipieren, zu sehen und still im Hintergrund zu arbeiten, damit sich das Leben ein wenig müheloser anfühlt."

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Samsung und seine Industriepartner die Zukunft der mobilen KI gestalten: https://www.samsungmobilepress.com/feature-stories/samsung-continues-to-expand-galaxy-ai-as-consumers-show-increasing-reliance-on-mobile-ai

