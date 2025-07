© Foto: Remko de Waal - ANP

Der Drohnenabwehrspezialist Droneshield investiert 13 Millionen US-Dollar in den Ausbau einer neuen Produktionsstätte in Sydney. Die Aktie legt zum Wochenstart zweistellig zu - wieder Mal!Was für ein Wochenauftakt: Die Aktie von Droneshield, die sich allein im letzten Monat fast verdoppelt hat, legt im Handel an der Heimatnbörse in Sydney um 17 Prozent zu und notierte zum Handelsschluss bei 3,24 Australischen Dollar. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des Unternehmens um mehr als 300 Prozent verteuert, maßgeblich getrieben durch eine Reihe neuer Vertragserfolge. Das Unternehmen, das sich auf Anti-Drohnen-Technologie spezialisiert, will mit einer neuen Produktionsstätte in Sydney seine …