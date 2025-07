Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD schaltet in Saudi-Arabien einen Gang höher. Nachdem jüngst Konkurrent Tesla den Markt betreten hat, plant der Konzern eine massive Expansion und will seine Präsenz im Wüstenstaat mehr als verdreifachen. Die Botschaft an Elon Musk ist klar: Das Feld wird nicht kampflos geräumt.BYD, das erst im vergangenen Jahr in Saudi-Arabien startete, betreibt derzeit drei Showrooms. Doch dabei soll es nicht bleiben. Laut Jerome Saigot, dem Geschäftsführer für Saudi-Arabien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...