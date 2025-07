In den letzten zwei Handelswochen konnte sich die Porsche-Aktie gut +10% von ihrem Ende Juni erreichten Allzeittief erholen. Doch am Montagmorgen geht es für den deutschen Sportwagenbauer wieder um rund -3% bergab. Was drückt auf den Kurs der Stuttgarter und hat Porsche denn gar kein Erholungspotenzial mehr? Neue Zollankündigung Auf den Kurs der Porsche-Aktie drückt abermals US-Präsident Trump. Am Wochenende setzte er die Europäische Union mit der ...

