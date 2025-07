Der Bitcoin-Kurs ist inzwischen über die Marke von 120.000 US$ gestiegen. Das treibt die Mutter aller Kryptowährungen jetzt an, und darum bieten sich aktuell massive Chancen für Anleger. Neues Rekordhoch beim Bitcoin Der Start in die Woche dürfte Bitcoin-Investoren am Montag besonders leicht fallen, denn über das Wochenende ist die Mutter aller Kryptowährungen weiter gestiegen und hat bei 122.000 US$ ein neues Rekordhoch erreicht. Bereits am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...