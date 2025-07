Stuttgart (ots) -ARD-Medienhäuser laden bundesweit Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse ein / Angebote auch in den SWR Funkhäusern Stuttgart und Baden-Baden sowie in den SWR Studios in Baden-WürttembergVertrauenswürdige und unabhängige Medien sind für den Meinungsbildungsprozess wichtiger denn je, Qualitätsjournalismus ist ein Fundament für eine informierte, demokratische Öffentlichkeit. Daher steht der diesjährige ARD Jugendmedientag am 12. November 2025 unter dem Motto "Demokratie und du!" Es geht darum, wie Medien in unserer Demokratie wirken und welche Rolle junge Menschen dabei spielen. In einer Zeit, in der Debatten häufig im Netz eskalieren und Fakten umkämpft sind, setzt die ARD mit diesem Format auf Aufklärung, Dialog und Teilhabe - und macht transparent, wie öffentlich-rechtlicher Journalismus funktioniert und warum er für eine lebendige Demokratie unverzichtbar ist.ARD öffnet ihre Türen für JugendlicheIn ganz Deutschland laden die ARD-Medienhäuser Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse ein. Es gibt Workshops, Diskussionen und die Gelegenheit zum Selbermachen: Die Jugendlichen erleben Arbeitsabläufe in Redaktionen, produzieren selbst Medienbeiträge und treffen die Macher von ARD-Angeboten auf Instagram und TikTok. Auch in den SWR Funkhäusern Stuttgart und Baden-Baden sowie in den SWR Studios in Baden-Württemberg wird es Angebote geben.Livestream wird von einer Jugendredaktion konzipiertAuch online gibt es ein breites Angebot für die Schulklassen. Unter anderem bringt ein vierstündiger Livestream Schülerinnen und Schüler direkt ins Gespräch mit Expertinnen und Experten. Dieser Livestream auf ARD alpha wird erstmalig von einer Jugendredaktion vorbereitet.Breite Vielfalt der AngeboteWie jedes Jahr gibt es auch jenseits des Themenschwerpunkts viel zu erleben: Führungen durch die Produktionsstudios und viele praktische Workshops, in denen die Jugendlichen zum Beispiel Profitipps zum Drehen mit dem Smartphone bekommen, selbst Interviews führen oder eine eigene Insta-Story produzieren. Außerdem schalten sich ARD-Journalistinnen und -Journalisten in die Klassenzimmer und gestalten interaktive Unterrichtseinheiten.Das komplette Programm, weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung der Angebote gibt es ab 24. September 2025 auf ard.de/jugendmedientagNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6075921