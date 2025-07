Deutschland (ots) -



Keine zwei Monate nach dem letzten Bitcoin All-Time-High (USD) erreichte die Kryptowährung am Freitag erneut ein Allzeithoch (11.07.2025). Nun wartet der Markt gespannt, ob auch der Höchststand auch in Euro erreicht wird. Der höchste Euro-Kurs, der jemals verzeichnet wurde, lag am 20.01.2025 bei EUR 105.495 (coingecko.com). "Der erneute Peak innerhalb kurzer Zeit, verdeutlicht, dass solche Kursbewegungen längst keine kurzfristigen Ausschläge mehr sind. Vielmehr unterstreicht es die zunehmende Etablierung von Kryptowährungen im globalen Finanzsystem", erklärt Dr. Ulli Spankowski, Co-Founder & CEO von BISON. "Die Relevanz für den deutschen und europäischen Markt ist klar erkennbar: Die Marktstruktur hat sich grundlegend verändert, auch reifere Infrastrukturen und klare regulatorischen Rahmenbedingungen tragen dazu bei."



