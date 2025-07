Bremen (ots) -Der Hund - bester Freund des Menschen? Für viele nicht. Rund die Hälfte der Deutschen ist im Umgang mit Hunden unsicher oder hat sogar Angst. Auch Y-Kollektiv-Reporter Nico Schmolke kennt dieses Gefühl nur zu gut. Joggen im Park oder Wald ist für ihn eine echte Überwindung - zu viele freilaufende Hunde, zu wenig Rücksicht.In der "Y-Kollektiv"-Reportage stellt sich Nico Schmolke seiner Angst. Er zeigt, wie emotional aufgeladen der Umgang mit Hunden im öffentlichen Raum ist - zwischen Freiheit für Vierbeiner und Sicherheit für alle. Wem gehört der Park: Hund oder Mensch?"Y-Kollektiv: "Der tut doch nix" - Kann ich meine Angst vor Hunden besiegen?" ist ab 14. Juli 2025 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/y-kollektiv) zu sehen."Y-Kollektiv: "Der tut doch nix" - Kann ich meine Angst vor Hunden besiegen?"Y-Kollektiv-Reporter Nico Schmolke will es wissen: Er konfrontiert sich mit seiner Angst vor Hunden - und zwar dort, wo sie besonders präsent ist. In einem Berliner Waldstück, einem beliebten Treffpunkt für Hunde und ihre Menschen, zieht er sich die Laufschuhe an. Joggen unter freilaufenden Hunden - obwohl eigentlich Leinenpflicht herrscht.Was er erlebt, ist vielschichtig: Manche Halterinnen und Halter zeigen Verständnis für ängstliche Menschen und plädieren für mehr Rücksicht. Andere pochen auf Freiheiten für ihre Hunde - schließlich brauchen sie Bewegung und Sozialkontakt. Ein klassischer Interessenskonflikt. Was wäre die Lösung? Ein Hundeführerschein? Getrennte Zeiten für Mensch und Tier in öffentlichen Anlagen?Dayana aus Emden hat mit noch ganz anderen Folgen zu kämpfen: Als Kind wurde sie von einem Hund in den Kopf gebissen. Heute leidet sie an einer schweren Angststörung - so massiv, dass ein normales Leben kaum möglich ist. Sie ist in Therapie, denn Hunde sind im öffentlichen Raum allgegenwärtig.Auch Nico sucht Hilfe. Hundetrainer Sven Ihden bringt ihm bei, Hundeverhalten zu verstehen - und konfrontiert ihn langsam mit seinen eigenen Tieren. Nur Stunden später sitzt Nico zwischen zwei Hütehunden auf der Couch und wagt sich in ein Hundeauslaufgebiet. Kann er seine Angst überwinden?Nicht nur für Privatpersonen ist das Thema relevant: Auch Postboten begegnen täglich bellenden Hunden. Im Verteilzentrum in Südbayern lernen Auszubildende, wie sie mit solchen Situationen professionell umgehen - und wann sie im Zweifel auch die Zustellung abbrechen dürfen."Y-Kollektiv: "Der tut doch nix" - Kann ich meine Angst vor Hunden besiegen?" ist eine Reportage über Ängste, Missverständnisse und die Frage: Wie viel Platz darf ein Hund in unserem Leben einnehmen?"Y-Kollektiv: "Der tut doch nix" - Kann ich meine Angst vor Hunden besiegen?" ist eine Produktion der Sendefähig im Auftrag von Radio Bremen (Redaktion Nino Seidel) für die ARD Mediathek 2025.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6075965