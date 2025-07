Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zölle bleiben auch in dieser Woche Thema Nummer Eins, nachdem US-Präsident Trump Abgaben für EU-Importe in Höhe von 30% in Aussicht gestellt hat, so die Analysten der Helaba.Die EU-Kommission wolle bis zum 1. August verhandeln und verzichte bis dahin auf Gegenmaßnahmen. Sollte es aber nicht zu einer Vereinbarung kommen, würden Gegenzölle angedroht. Die Unsicherheit sei groß, zumal Handelsbeschränkungen durch Zölle in genannter Höhe negative Auswirkungen auf die Konjunktur- und Inflationsentwicklung hätten. In diesem Zusammenhang sei auf die Datenveröffentlichungen in dieser Woche hingewiesen worden. Der Datenreigen werde morgen mit der ZEW-Umfrage eröffnet. Dort zeichne sich eine Stimmungsaufhellung ab, zumal das ähnlich konzipierte sentix-Investorenvertrauen bereits gestiegen sei. Allerdings habe sich der ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen im Vormonat deutlich verbessert, sodass die Erwartungen nicht zu hochgesteckt werden sollten. ...

