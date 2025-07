Die EnBW bietet mit dem "Sommer-Special" vergünstigtes Laden an Ionity-Ladesäulen im europäischen Ausland an. Bis zum 15. September 2025 zahlen Nutzer der "EnBW mobility+"-App oder -Ladekarte in 14 Ländern einheitlich 0,59 Euro/kWh - unabhängig vom gewählten Tarif. In Deutschland bleibt es allerdings bei den 0,74 Euro pro Kilowattstunde. Bereits seit dem 7. Juli gilt der reduzierte Preis an den Schnellladestandorten von Ionity. Enden soll die Aktion ...

