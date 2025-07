Zürich, Schweiz (ots) -In der Serie "Success Stories" von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet Andy Portmann, wie die gschaffig AG dank localsearch rund 30 Prozent mehr Kundenanfragen erhält.Das Reinigungsunternehmen gschaffig AG mit Sitz in der Ostschweiz steht für gründliche Sauberkeit. Unter der Leitung von Andy Portmann hat es sich einen Namen als zuverlässiger Partner für private und gewerbliche Reinigungen gemacht und beschäftigt heute über 70 Mitarbeitende. Seit 2016 setzt gschaffig auf die Unterstützung von localsearch, dem etablierten Partner für sämtliche digitale Anliegen der Schweizer KMU.Mehr digitale Sichtbarkeit mit localsearchDie gemeinsam entwickelte Digitalstrategie zeigt klare Erfolge: Die gschaffig AG (https://www.gschaffig.ch/), die auf die drei Kernbereiche Reinigung, Bodenpflege und Personalverleih spezialisiert ist, erscheint in der Online-Suche weit oben in den Top-Positionen. Dadurch finden Interessenten das Unternehmen viel leichter. Das spiegelt sich auch in den Kundenanfragen wider, die um ein Drittel zugenommen haben."Ohne localsearch wäre die digitale Auffindbarkeit meines Reinigungsunternehmens und die Anzahl der Neukundenanfragen nicht so schnell gestiegen", resümiert Andy Portmann.gschaffig AG stärkt ihre MarktpositionDie erfolgreiche Zusammenarbeit basiert auf einer individuell erarbeiteten Digitalstrategie, die exakt auf die Bedürfnisse von gschaffig zugeschnitten ist und durch localsearch fortlaufend optimiert wird. Dafür haben die Marketingexperten die passenden Produkte ausgewählt und optimal eingelöst."Mit localsearch erzielen wir nicht nur die gewünschten Ergebnisse, sondern profitieren auch von einer ehrlichen und kompetenten Beratung", sagt Andy Portmann erfreut. Diese enge und vertrauensvolle Partnerschaft stellt sicher, dass die Massnahmen langfristig wirken. Die gschaffig AG konnte so ihre eigenen Ziele erfolgreich umsetzen (https://www.localsearch.ch/de/kundenstimmen/andy-portmann/) und ihre Position im Markt deutlich stärken. Ein gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Verbindung von digitaler Expertise und unternehmerischer Vision.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6076014