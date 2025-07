Wiesbaden (ots) -Für Menschen mit Typ-1-Diabetes ist die Verschreibung und Erstattung von Systemen zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) längst Standard, aber ab sofort können auch mehr Menschen mit Diabetes Typ 2 davon profitieren. Über LM+ kooperieren nun die privaten Krankenversicherungen Barmenia, Gothaer, Hallesche und SIGNAL IDUNA mit Abbott. Diese erstatten die Kosten für den FreeStyle Libre 3 Plus Sensor für Versicherte mit Typ-2-Diabetes im tariflichen Rahmen, sofern die medizinische Notwendigkeit hierfür gegeben ist.78 % aller Menschen mit Typ-1-Diabetes und eine wachsende Zahl von Menschen mit Diabetes Typ 2 nutzen bereits ein System zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM).[1] Regelmäßige Glukosemessungen sind zur Verlaufskontrolle einer Diabetestherapie unverzichtbar[2]. Sie helfen, akute Komplikationen wie Über- und Unterzuckerungen, diabetesbedingte Krankenhausaufenthalte[3,4], aber auch langfristige Folgeschäden durch Schwankungen des Glukosespiegels zu vermeiden[5] - und können auf diese Weise auch die Lebensqualität[3] von Menschen mit Diabetes nachweislich verbessern.Wolfgang Tröbs, Divisional Vice President DACH für den Geschäftsbereich Diabetes Care von Abbott, freut sich deshalb über den nun erfolgten, nächsten wichtigen Schritt für den Zugang zu einfachem[6] und zuverlässigem Diabetesmanagement für mehr Menschen mit Typ 2 Diabetes von Diabeteserkrankungen: "Aktuell leben in Deutschland knapp 9 Millionen Menschen, die an Typ-2-Diabetes erkrankt sind.[7] Klinische und reale Daten von mehr als einer Million Menschen belegen, dass die sensor-basierte FreeStyle Libre-Technologie von Abbott viele Vorteile für das Diabetesmanagement hat[2-5,8-11] - auch für Menschen mit Typ-2-Diabetes.[9,11] Gemeinsam mit den privaten Krankenversicherungen Barmenia, Gothaer, Hallesche und SIGNAL IDUNA können wir dazu beitragen, dass künftig noch mehr Menschen mit Diabetes davon profitieren.""Durch die starke Partnerschaft mit Abbott setzen unsere Gesellschafter ein Zeichen als Gesundheitspartner von Menschen mit Diabetes - für eine moderne, digitale und patientenzentrierte Gesundheitsversorgung", ist Sebastian Umlauf, Geschäftsführer LM+, überzeugt. "Unsere Gesellschafter wissen, wie wichtig es ist, Behandlungen auf die persönliche Lebenslage abzustimmen."Über FreeStyle LibreDer FreeStyle Libre von Abbott ist weltweit führend im Bereich der kontinuierlichen Glukosemessung und hat das Leben von mehr als 7 Millionen Menschen in über 60 Ländern verändert.[6] Das FreeStyle Libre System zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) umfasst einen Sensor, der auf der Rückseite des Oberarms platziert wird und bis zu 15 Tage lang getragen werden kann, sowie ein Lesegerät oder eine kompatible Smartphone-App[12] zur Anzeige der Glukosemesswerte.Über AbbottAbbott ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das Menschen in allen Lebensphasen zu einem besseren Leben verhilft. Unser Portfolio an lebensverändernden Technologien umfasst das gesamte Spektrum des Gesundheitswesens mit führenden Unternehmen und Produkten in den Bereichen Diagnostik, Medizintechnik, Ernährung und generische Markenarzneimittel. Unsere 114.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten für Menschen in mehr als 160 Ländern. In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Health-Technology-Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik knapp 4.000 Mitarbeitende an acht Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden, Jena und Neustadt am Rübenberge. Über LM+LM+ ist ein Joint Venture der BarmeniaGothaer, Hallesche und SIGNAL IDUNA, die als gleichberechtigte Gesellschafter insgesamt gut 1,3 Millionen Vollversicherte repräsentieren. Ziel ist es, die Versorgung und das Kundenerlebnis der Versicherten nachhaltig zu verbessern und sektorenübergreifend aufeinander abzustimmen. Dieses Ziel wird über die Bündelung von Ressourcen, den Austausch von Know-how sowie den gemeinsamen Aufbau von Service- und Versorgungslösungen mit Partnern im Gesundheitsmarkt erreicht. Dieses Ziel wird über die Bündelung von Ressourcen, den Austausch von Know-how sowie den gemeinsamen Aufbau von Service- und Versorgungslösungen mit Partnern im Gesundheitsmarkt erreicht.Kontaktieren Sie uns unter www.lmplus.euQuellen:1 D.U.T Report 20232 Diabetologie 2020; 15 (Suppl 1): S18-S39. DOI:10.1055/a-1179-2865.3 Fokkert M. et al., BMJ Open Diab Res Care.2019.4 Charleer Sara, et al., Diabetes Care. 2020;43(2):389-397.5 Haak, Thomas, et al. Diabetes Therapy. 2017; 8 (1): 55-73. Studie wurde mit 224 Erwachsenen durchgeführt6 Daten liegen vor. Abbott Diabetes Care.7 Deutsche Diabetes Gesellschaft e.V. und diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe:Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2023, Die Bestandsaufnahme, Kirchheim Verlag.8 Dunn T et al. Diabetes Res Clin Pract. 2018 Mar;137:37-46.9 Bolinder, Jan, et al. The Lancet. 2016; 388 (10057): 2254-2263. Studie wurde mit 239 Erwachsenen durchgeführt.10 Guerci B et al. Important decrease in hospitalizations for acute diabetes events following FreeStyle Libre®system initiation in people with type 2 diabetes on basal insulin therapy in France. Presented at EADV, 20-22 September 2022, Stockholm, Sweden.11 Evans M et al., Diabetes Ther 2022, 13:1175-1185.12 Die FreeStyle Libre 3 App ist nur mit bestimmten Mobilgeräten und Betriebssystemen kompatibel. Bevor Sie die App nutzen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.FreeStyleLibre.de um mehr Informationen zur Gerätekompatibilität zu erhalten.Das Sensorgehäuse, FreeStyle Libre und damit verbundene Markennamen sind eingetragene Marken von Abbott.