Berlin (ots) -Die Bundesapothekerkammer hat einen neuen kreativen Video-Podcast zu den pharmazeutischen Dienstleistungen (pDL) gestartet. Die Apothekerin Dr. Katja Renner und der Apotheker Dr. Steffen Schmidt sprechen über die praktische Durchführung der pharmazeutischen Dienstleistungen und ihre Erfahrungen im Apothekenalltag. Zum Start sind zunächst vier Folgen entstanden, die jeweils zirka 10 bis 15 Minuten lang sind und in einem 14-tägigem Rhythmus veröffentlicht werden sollen.Der Präsident der Bundesapothekerkammer Dr. Armin Hoffmann freut sich über das neue Angebot und hofft, dass durch den Podcast sowohl Patientinnen und Patienten als auch Apothekenteams auf die pDL hingewiesen werden: "Die pharmazeutischen Dienstleistungen sind zu einem unverzichtbaren Angebot in den Apotheken geworden. Deshalb finde ich es gut, wenn in einem Podcast über fachliche Hintergründe, Erfahrungen in der Apotheke und Chancen gesprochen wird. Ziel ist es, dadurch noch mehr Patientinnen und Patienten zu erreichen, denn die Dienstleistungen optimieren die Arzneimitteltherapie und verbessern die Therapiesicherheit. Für Apothekenteams kann der Podcast hilfreich sein, weil viele Tipps und Tricks zur Implementierung der pDL im arbeitsreichen Apothekenalltag gegeben werden. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und wünsche dem Projekt viel Erfolg. Einschalten lohnt sich!".Der Fokus der ersten Folgen liegt auf der Dienstleistung "Inhalativa". Die korrekte Inhalationstechnik bei Arzneimittel zur Behandlung von Atemwegserkrankungen ist essenziell für die Wirksamkeit inhalativer Arzneimittel. Die Anwendung ist für viele Patientinnen und Patienten aber eine Herausforderung. Durchschnittlich machen Patienten drei Fehler pro Inhalation. Das ist eines der Ergebnisse der ABDA-Erhebung zur pDL "Inhalativa" aus dem Jahr 2024. Sie unterstreicht den bestehenden Schulungsbedarf bei der Anwendung von Inhalationsdevices - und dass die Apotheke vor Ort einen erheblichen Mehrwert bietet.Der Video-Podcast wird auf dem pDL-Campus unter www.abda.de und auf der Podcast-Plattform Podigee veröffentlicht.Weitere Links:https://pdl-talk.podigee.io/https://ots.de/XixMqdhttps://podcasts.apple.com/podcast/id1825843918https://open.spotify.com/show/3D16JLhC5dmUrRSO83lj0mhttps://www.deezer.com/show/1002029041https://ots.de/YMHHJRPressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6076098