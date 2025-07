BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Umsetzung der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zollerhöhungen hätte nach Einschätzung der EU-Kommission drastische Auswirkungen auf den transatlantischen Handel. Wenn Zölle in Höhe von 30 Prozent oder noch mehr in Kraft treten würden, wäre es nahezu unmöglich, den Handel in der gewohnten Form fortzuführen, sagte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic am Randes eines Ministertreffens in Brüssel.

Es sei dann mit erheblichen negativen Auswirkungen auf beiden Seiten des Atlantiks zu rechnen. "Seien wir ehrlich: Ein Zollsatz von 30 Prozent käme einem faktischen Handelsverbot gleich", sagte Sefcovic.

Der EU-Handelskommissar betonte, dass er den Dialog mit den USA deswegen fortsetzen werde, um bis zum 1. August zu einer Verhandlungslösung zu kommen. Dies ist das Datum, für das Trump das Inkrafttreten eines 30-Prozent-Zolls auf Importe aus der EU angekündigt hat.

Sollte es keine Einigung geben, will die EU mit Gegenzöllen reagieren. Trump hat bereits angekündigt, diese dann noch zusätzlich auf seine eigenen Zölle aufzuschlagen.

Trump beklagt Handelsdefizit



Der Republikaner begründet seine Zollpolitik insbesondere mit dem US-Handelsdefizit. Nach jüngsten Zahlen des Statistikamts Eurostat verbuchte die EU im Warenhandel mit den USA 2024 tatsächlich einen deutlichen Überschuss in Höhe von rund 198 Milliarden Euro.

Im Dienstleistungsbereich hat die EU allerdings ein Handelsdefizit mit den Vereinigten Staaten, so dass sie nach eigenen Angaben in der Gesamtbilanz lediglich einen Überschuss von etwa 50 Milliarden Euro hat.

Im Jahr 2024 belief sich der gesamte transatlantische Handel mit Waren und Dienstleistungen nach EU-Zahlen auf rund 1,7 Billionen Euro. Damit hatten die Europäische Union und die Vereinigten Staaten zuletzt die umfassendsten bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen der Welt./aha/DP/stw