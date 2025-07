Paris (ots/PRNewswire) -Die internationale Fachmesse COSMETIC 360, die weltweit führende Veranstaltung für Innovationen und Trends in der Parfümerie- und Kosmetikindustrie, wird am 15. und 16. Oktober 2025 im Carrousel du Louvre in Paris unter dem übergreifenden Thema den Weg in die Zukunft eröffnen: VORAUSSICHTEN.VORHERSAGEN für eine neue Revolution in Wissenschaft, industriellen Prozessen, Leistungsoptimierung und Wirkungsmanagement für die nächste Generation von Kosmetika, in einer Welt, die sich dramatisch verändern wird.Unter der Schirmherrschaft von COSMETIC VALLEY, dem weltweit führenden Netzwerk für Parfümerie und Kosmetik und seit 30 Jahren Koordinator der französischen Industrie, werden bei dieser 11. Ausgabe 250 Aussteller aus 23 Ländern vertreten sein. Erwartet werden über 5.000 internationale Entscheidungsträger aus 70 Ländern.Die 11. Ausgabe von COSMETIC 360 - Zeit, die Zukunft der Kosmetik vorherzusagenUm neue Strategien zu entwickeln, stehen der Branche und ihren Akteuren noch nie dagewesene Vorhersagetechniken zur Verfügung, die COSMETIC 360 in diesem Jahr in vollem Umfang nutzen wird: . "Die Macht der Vorhersage, die weit über Trends hinausgeht, hat bereits jetzt und in Zukunft tiefgreifende Auswirkungen auf die Kosmetikbranche und ihr Angebot", sagt Franckie Béchereau, Geschäftsführer von COSMETIC 360, .Die Erforschung von Daten und KI, der neue Geist der Kreation sowie die Weitsicht der Unternehmen von morgen werden dazu führen, dass COSMETIC 360 sich eine Kosmetikszene im Einklang mit dem Wandel vorstellt und vermittelt: "Es ist das erste Mal, dass wir in der Zukunftsvision von COSMETIC 360 so weit gehen und eine Vorreiterrolle bei der Innovation einnehmen."Im Jahr 2025 werden sich die Prognosen von COSMETIC360 auf folgende Themen konzentrieren:- 6 voraussichtliche Animationszonen- 1 Konferenzprogramm- 1 Innovation Track für Treffen mit Ausstellern, die sich mit dem Thema des Jahres befassen- 1 Sonderpreis der Jury im Rahmen der COSMETIC 360 Awards"Das Thema Vorhersagen hat eine spannende Dualität. Zunächst einmal müssen wir vorausschauen, damit wir jetzt handeln können, um kosmetische Lösungen zu erneuern und zu verbessern. Zweitens müssen wir die Zukunft vorhersehen, indem wir den Wandel der Rolle der Kosmetik in unserem Lebensstil projizieren", betont Franckie Béchereau, General Manager von COSMETIC 360.Die Messe wird auch eine Forschungszone, ein Dorf mit 36 innovativen Start-ups und eine OEM-Zone für industrielle Vorführungen umfassen."VORHERSAGEN" CONFERENCESDie Konferenzen bieten ein visionäres Panorama der Technologien, die die Branche verändern: Vorhersageformulierung, AI, Simulation von Umweltauswirkungen, Erwartungserkennung, digitale Zwillinge, Mechanochemie, Sensorneuronen...Die Konferenzen werden in 6 Kapitel gegliedert sein: AI, Inhaltsstoffe, Formulierung, Verpackung, Verfahren, Prüfung.Dieses Programm spiegelt eine starke Überzeugung wider: "Das Publikum von COSMETIC 360 wird von den brandneuen Kenntnissen und sehr konkreten Anwendungen, die die Vorhersehbarkeit bietet, profitieren", fügt Frankie Béchereau hinzu.COSMETIC 360, DAS HERZSTÜCK DER WELTWEITEN KOSMETIKINNOVATIONJedes Jahr zeichnet sich die COSMETIC 360 durch innovative Technologien, Verfahren, Produkte und Dienstleistungen aus. Die Messe, die im Jahr 2025 ihr 11-jähriges Bestehen feiert, bringt Entscheidungsträger und Einflussnehmer aus der weltweiten Kosmetikindustrie zusammen, um über Rohstoffe, Formulierungen, Verpackungen, Tests und Analysen, Fertigprodukte, Logistik, Ausrüstung und Vertrieb zu diskutieren."Unsere Messe hat sich als Schaufenster für den unglaublichen Fortschritt der Branche etabliert, und COSMETIC 360 ist ein starker Verfechter der Werte der Kosmetik im 21. Jahrhundert ein. universeller Nutzen, menschliches Wohlbefinden, Verantwortung gegenüber der lebendigen Welt, kreative Freiheit und wissenschaftlicher Fortschritt,", schließt Franckie Béchereau, Generaldirektor von COSMETIC 360.Erfahren Sie mehr über COSMETIC VALLEY, den Veranstalter der Messe: https://www.cosmetic-valley.com/Erfahren Sie mehr über COSMETIC 360: https://www.cosmetic-360.com/en/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2728782/COSMETIC360_Prediction.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2728781/COSMETIC360_Logo.jpgPressekontakt: Agence BURSONAdrien Alves - adrien.alves@bursonglobal.comFrédérique Lenglen - frederique.lenglen@bursonglobal.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cosmetic-360-findet-am-15-und-16-oktober-2025-unter-dem-diesjahrigen-motto-vorhersagen-statt-302504193.htmlPressekontakt:Adrien Alves +33 6 34 49 95 29,Frédérique Lenglen + 33 6 80 94 00 25Original-Content von: COSMETIC 360, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180329/6076160