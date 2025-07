Die Maybank aus Malaysia leiht der AT&S AG 150 Millionen Euro für das Werk in Kulim. Der Kredit ist an nachhaltige Kriterien gebunden. Das ist ein spannender Deal: Die südostasiatische Maybank (viertgrößte Bank der Region) leiht der malaysischen Tochter der AT&S AG 150 Millionen Euro für den Aufbau des ersten High-End-IC-Substratwerks (braucht man für Rechenzentren und KI-Infrastruktur) im Kulim Hi-Tech Park in Malaysia. Der Sustainability Linked Loan (also ein grüner Kredit) ist an nachhaltige Kriterien gebunden. So muss die AT&S AG etwa die Treibhausgasemissionen ...

