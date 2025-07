EQS-Ad-hoc: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SGL Carbon veröffentlicht vorläufige Zahlen des 1. Halbjahres 2025 und passt Umsatzprognose für 2025 an. Die Erwartungen an das bereinigte EBITDA bleiben unverändert.



SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301) gibt den vorläufigen Konzernumsatz und das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für das 1. Halbjahr 2025 bekannt. Gemäß vorläufiger Zahlen verminderte sich der Konzernumsatz der SGL Carbon nach sechs Monaten im Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,8 % auf 453,2 Mio. € (H1 2024: 538,0 Mio. €). Dies ist insbesondere auf die anhaltende Nachfragezurückhaltung von Halbleiterkunden nach Spezialgraphitkomponenten des Geschäftsbereichs Graphite Solutions zurückzuführen. Des Weiteren verzeichnete der Geschäftsbereich Carbon Fibers niedrigere Umsätze basierend auf der Einstellung von unprofitablen Geschäftsaktivitäten im Rahmen der Restrukturierung.



Die Kosteneinsparungen aus der Restrukturierung der Carbon Fibers konnten die fehlenden Ergebnisbeiträge aus dem Rückgang des margenstarken Halbleitergeschäft nicht kompensieren. Entsprechend verminderte sich das vorläufige bereinigte EBITDA im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,2 % auf 72,5 Mio. € (H1 2024: 86,5 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 16,0 % nahezu unverändert zum Vorjahr (H1 2024: 16,1 %).



Auf Basis der Geschäftsentwicklung des 1. Halbjahres 2025, der erwarteten Marktentwicklungen in den kommenden Monaten und insbesondere der weiteren Restrukturierung der Carbon Fibers passt der Vorstand die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Die Gesellschaft erwartet nun einen Umsatz von 10 % bis 15 % unter Vorjahr (2024: 1.026,4 Mio. €). Bisher war die SGL Carbon noch von einem Umsatzrückgang von bis zu 10 % (leichter Rückgang) im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen.



Aufgrund der Einstellung von verlustbringenden Geschäftsaktivitäten im Geschäftsbereich Carbon Fibers im Rahmen der erfolgreich verlaufenden Restrukturierung und einer damit verbundenen verbesserten Profitabilität bleibt die Prognose für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2025 unverändert in der Bandbreite von 130 bis 150 Mio. €.

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2025 einschließlich der finalen Zahlen zum 1. Halbjahr 2025 wird wie geplant am 7. August 2025 veröffentlicht.



Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2024.





