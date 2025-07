ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. In einem Ausblick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal der europäischen Reseller hob Analyst Christopher Tong die Aktien des deutschen IT-Dienstleisters als "Top Pick" hervor, für die er den Beginn einer Erholung erwartet. Computacenter verwies er am Freitag auf den zweiten Platz. Obwohl Bechtle es in den Jahren 2023 und 2024 schwer hatte, erwartet Tong nun eine Rückkehr zum Wachstum auf breiter Front und nennt dafür eine Reihe von Gründen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 12:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 12:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

© 2025 dpa-AFX-Analyser