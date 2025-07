Leipzig (ots) -Im Juli lädt das MDR-Fernsehen seine Zuschauerinnen und Zuschauer zu besonderen Klangreisen durch Sachsen ein. Den Auftakt bildet die Sonderausgabe "Unterwegs in Sachsen. Klangvolles Chemnitz - Eine Stadt gibt den Ton an", die bereits jetzt in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/unterwegs-in/klangvolles-chemnitz-eine-stadt-gibt-den-ton-an/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81MTYyODQtNDk2MzUz) abrufbar ist und am 19. Juli, ab 18 Uhr im MDR-Fernsehen gezeigt wird. Die kurzdokumentarische Serie "Wie klingt Heimat" erkundet vom 21. bis 24. Juli sowie am 26. Juli in fünf Episoden, wie Heimat vertont werden kann - zu sehen jeweils ab 19.50 Uhr.In der Sendung "Klangvolles Chemnitz - Eine Stadt gibt den Ton an" begeben sich Moderatorin Beate Werner (https://www.mdr.de/unterwegs/sachsen/fragen-an-beate-werner-100.html) und der ehemalige "Polarkreis 18"-Frontmann Felix Räuber auf eine akustische Reise in die Europäische Kulturhauptstadt 2025 (https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/chemnitz/chemnitz-stollberg/chemnitz-kulturhauptstadt-europas-kultur-news-100.html) und begegnen dabei Kulturschaffenden, die neue Töne und Geschichten der Stadt hörbar machen. Unter anderem erkunden sie die Industrietöne der Stadt, die einst als "sächsisches Manchester" bezeichnet wurde. Die Pfiffe der Dampfmaschinen, das Surren der Spulen, das Rattern mächtiger Lokomotivräder - all diese metallischen Klänge finden Beate und Felix komprimiert im Industriemuseum (https://www.mdr.de/kultur/chemnitz-museen-ueberblick-kulturhauptstadt-114.html).Auch leise Töne faszinieren: Etwa im Atelier von Künstler und Musiker Jan Kummer, wo in einer alten Spinnerei Hinterglasmalerei entsteht. Auf dem Turm des Rathauses lauschen sie dem Carillon, dem Glockenspiel, und auf dem Purple Path bringt Felix mit einem speziellen Schlagwerk Kunstwerke zum Klingen.Alle Klänge hat Felix für seinen Chemnitz-Song "Grau wird bunt" gesammelt, der am 30. Mai 2025 - gemeinsam mit Sängerin Nirit Sommerfeld - am historischen Schocken-Kaufhaus vor Publikum uraufgeführt wurde."Wie klingt Heimat": Noch mehr von Felix Räuber im MDRDas 45-minütige Special "Klangvolles Chemnitz" ist ein Crossover von "Unterwegs in Sachsen" und der Dokuserie "Wie klingt Heimat", die ab 21. Juli zu sehen sein wird.Die Idee zu dieser Serie stammt von Felix Räuber. Für ihn ist Heimat mehr als nur ein Ort - sie ist ein Gefühl, ein Klang, eine Melodie, die in den Menschen und ihrer Kultur verwurzelt ist. Gemeinsam mit seinem Freund und Autor Marc Oliver Rühle reist Felix durch Sachsen, begegnet Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Kulturen, hört ihre Geschichten und sammelt Klänge, die er in neue Songs verwandelt. Dabei entsteht eine einzigartige Verbindung zwischen regionaler Identität und persönlicher Nähe.Die Folgen im Überblick:21. Juli - "Wie klingt Wandel"Felix Räuber will jene Region erkunden, in der die Natur brutal auf Fortschritt prallt: die Lausitzer Braunkohleregion. Dabei begibt er sich auf die Spuren des legendären Liedermachers Gerhard Gundermann, dessen musikalisches Vermächtnis den Lausitzer Tagebau bis heute prägt.22. Juli - "Wie klingt Heimweh"Felix Räuber erkundet die schlesische Heimat seines Großvaters in Görlitz und Breslau, schafft musikalische "Heimat auf Zeit" und zeigt, wie tief das Gefühl des Heimwehs in den Menschen verwurzelt ist.23. Juli - "Wie klingt Sächsisch"Gemeinsam mit den Kabarettisten Tom Pauls und Gunter Böhnke entdeckt Felix Räuber die Schönheit des sächsischen Dialekts und die gemütliche Sprachmelodie Sachsens.24. Juli - "Wie klingt Gemeinschaft"Bei einem Fußballspiel, im jüdischen Restaurant in Chemnitz und beim Spielmannszug Mutzschen erfährt man, wie Musik Gemeinschaft stärkt und verbindet.26. Juli - "Wie klingt Zukunft"Felix Räuber reist durch das Vogtland, den Musikwinkel, und landet bei den Instrumentenbauern, um zu erkunden, wie Sachsen in die Zukunft klingt - eine klangvolle Reise zu Wurzeln und Visionen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6076223